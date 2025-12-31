Finansijsko prokletstvo za 2026. godinu? 3 greške 31. decembra koje će garantovano oterati sreću i bogatstvo

Uprkos modernom svetu, uprkos digitalnom kalendaru i pametnim telefonima, u novogodišnjoj noći, čak i najskeptičniji ljudi zastanu na trenutak i pomisle: šta ako je ono što radimo poslednjeg dana u godini zaista važno?
Nije slučajno da su narodna verovanja opstala vekovima. Naše bake su tačno znale da je prelazak u novu godinu magična kapija gde se odlučuje sudbina naredne godine. Čak i ako ne verujete u sve, postoje tri stvari koje je bolje izbegavati 31. decembra. Jer zašto biste rizikovali izobilje svoje 2026. godine ako zavisi samo od malo pažnje?
Sakupili smo najvažnije zabrane poslednjeg dana u godini kako ne biste morali da brinete o finansijama u 2026.
1. Kanta za smeće je tabu: ne iznosite smeće!
Ovo je možda najpoznatije, ali najčešće kršeno pravilo. U žaru priprema za novogodišnju noć, kada je kuhinja vreva, a šampanjac je pri kraju, skloni smo brzo da sredimo. Ali budite oprezni! Prema legendi, ako 31. decembra iznesete bilo šta iz kuće – bilo da je to smeće, nepotrebne stvari ili čak pozajmljeni predmet – bacate sopstvenu sreću kroz vrata.
Stari ljudi su verovali da stvari u kući poslednjeg dana u godini simbolizuju prosperitet naredne godine. Ako smanjite svoj inventar (čak i ako je to otpad) u ovo vreme, šaljete poruku univerzumu da „mi to ne treba“, i novac će izlaziti iz kuće tokom cele godine.
Zato, koliko god da vas puna kanta za smeće dosađuje, držite se toga do 1. januara, ili još bolje, do 2. januara! Ostavite sređivanje za drugi dan, danas je haos prijatelj obilja. Isto važi i za pranje i vešanje: prema narodnom predanju, vešanje odeće predviđalo je nesreću, a u nekim krajevima čak i smrt, za porodicu, zato obavezno danas dajte mašini za veš odmor!
2. Živina grebe sreću
Ako planirate svoj novogodišnji meni i razmišljate o pilećim prsima ili pečenoj ćurki, zastanite na trenutak! Gastronomska sujeverja su možda najjača od svih. Živina – bilo da je kokoška, pile ili ćurka – grebe se unazad. Prema verovanju, ako jedete živinu poslednjeg dana u godini ili prvog dana nove godine, gubite sreću i razmišljate o prošlosti umesto da idete napred.
Ako želite da budete sigurni, držite se sočiva, pasulja ili žitarica. Ova sitna zrna simbolizuju novčiće, i što ih više jedete, to će vam novčanik biti deblji 2026. godine. I još jedan savet: nemojte pojesti sve što je u frižideru! Ostavite malo ostataka za Novu godinu kako vam ostava nikada ne bi bila prazna sledeće godine.
3. Zabranjeno je slaviti Novu godinu sa praznim džepovima i praznim novčanikom!
Ovo je najdirektnije od svih finansijskih sujeverja. Zakon privlačenja važi i ovde: slično privlači slično. Ako vam je džep ili novčanik prazni u ponoć, kada svira himna i pucaju čepovi šampanjca, onda nažalost postoji velika šansa da ćete tokom cele godine ostati bez novca.
Ne morate trčati po stanu sa milionima, ali se pobrinite da imate malo gotovine sa sobom! Stavite veći apoen u džep ili novčanik, ili, zapravo, stariji ljudi bi čak sakrili temeljno opran novčić u čorbi od sočiva. Ko god bi ga pronašao, bio je najsrećnija osoba na svetu.
Takođe je važno da nikome ne pozajmljujete novac u novogodišnjoj noći, niti ga tražite! Pozajmljenim novcem poklanjate sopstvenu sreću nekom drugom i biće teško da se bogatstvo vrati vama. Izmirite svoje dugove pre 31. kako biste mogli da započnete 2026. godinu sa čistim listom – i punim džepovima.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com