Poslednji broj u godini rođenja je najvažniji, otkriva kako i kada možete da se obogatite!

Numerolozi veruju da je sudbina svakog čoveka određena još pri rođenju. Godina u kojoj smo rođeni, kažu, ima važnu ulogu u daljem toku našeg života, ali je ipak najznačajnija poslednja cifra. Na osnovu tog broja može da se otkrije karakter, sudbina i životni put koji nam je namenjen

Ruski feng šui stručnjak, Natalija Pravdina, tvrdi da se niko ne rađa sa mogućnošću da ima manje ili više, samo treba da uspostavite harmoniju sa elementom kojem pripadate.

Verovatno ovo na prvi pogled deluje konfuzno, ali zapravo je u pitanju samo jedan korak, a pripadnost određenom elementu, utvrđuje se na osnovu poslednjeg broja iz godine rođenja.

0, 1 – metal

2, 3 – voda

4, 5 – drvo

6, 7 – vatra

8, 9 – zemlja

Nakon što ste saznali kom elementu pripadate, saznajte i šta treba da uradite kako biste se obogatili.

Element metal – zaslužujete više

Metal ukazuje na izdržljivu i čvrstu osobu. Ovim ljudima je važno da novac vezuju za određene ciljeve, jer jedino tako mogu da ga umnože. Osobama sa elementom metala se savetuje da češće postavljaju ciljeve i da streme ka njihovom ispunjenju, kao i da planiraju svoje troškove bolje.

Element voda – živite lakše

Ljude rođene u elementu vode karakteriše jaka ustremljenost ka ostvarenju sopstvenih snova, kao i prilagodljivost različitim situacijama. Važno im je da paze na svoje želje, misli i reči koje izgovaraju pred drugima. Nisu lažni moralisti i ne smatraju novac nečim prljavim, a bogate ljude površnim ili lošim.

Međutim, ako pripadate ovom elementu, potrebno je da naučite da gledate na novac sa poštovanjem. Sanjajte velike snove i dozvolite sebi više nego što možete.

Element drvo – ne gubite vreme

Element drveta ukazuje na tačnost, red i pouzdanost. Napred i razvoj ovih osoba sprečava njihova sitničavost, a neophodno je i da njihov odnos prema novcu bude malo obazriviji. Vodite računa o tome gde ostavljate novac i da li je on u vašem novčaniku složen kako treba.

Element vatra – trošenje, trošenje i trošenje

Vatra je element za koji se vezuju moć i aktivnost. Vas najviše koči štednja za neke “crne dane”, pa je potrebno da dozvolite sebi malo veće trošenje. To ne znači da treba da rasipate, već da živite i pustite normalan tok novca da cirkuliše.

Element zemlja – sačuvajte optimizam i svoj omiljeni posao

Samopouzdanje i stabilnost su dve osobine koje se vezuju za element zemlje, prema feng šuiju. Problem kod ovih osoba je što svojim pesimizmom mogu da ograniče sopstvenu sreću.

Ovakvi ljudi često sami sebe sabotiraju, misleći kako nešto ne zaslužuju ili kako nisu za nešto sposobni. Savršena poslovna ideja za ove ljude jeste da svoj hobi pretvore u isplativi biznis.

