Poslednji broj u vašem datumu rođenja je najvažniji: Saznajte šta znači za vaš karakter, novac i sreću

Vaš ključ za sreću i novac krije se u jednoj, jedinoj cifri iz datuma rođenja. Ona otkriva sve o vama, vašim osobinama i putu do finansijskog uspeha.

Numerolozi veruju da je sudbina svakog čoveka već određena na rođenju. Godina u kojoj smo rođeni, kažu, ima veoma značajnu ulogu za dalji tok naših života, a ipak je najznačajnija poslednja cifra. Na osnovu nje može se odrediti karakter, sudbina i put koji nam je život namenio.

Naime, svakom broju, od 0 do 9, pripada odgovarajući element, a to su: Vazduh, Voda, Zemlja, Drvo i Vatra. Pripadanje navedenim elementima može mnogo toga otkriti o vašem karakteru, osobinama i vašim životnim navikama.

Ako ste, na primer, rođeni 1981. poslednji broj u vašoj godini rođenja je 1, a to je element Vatre.

Vazduh (0-1)

Osobe koje su rođene pod elementom Vazduha imaju snagu karaktera i otpornost. To su pravedni i rezervisani ljudi. Žele da žive s doslednošću i ljubavlju. Oni znaju šta žele i učiniće sve kako bi ostvarile svoje ciljeve. Kada je novac u pitanju, teže sticanju moći i luksuznih stvari – novac im je bitan pokazatelj uspeha. Apsolutna sreća za njih je u postizanju vrhunskih ambicija.

Voda (2-3)

Ljudi rođeni pod elementom Vode poseduju osobine poput saosećanja, šarma i simpatije. Maštoviti su i snalažljivi. U karijeri su uspešni kada mogu da koriste svoju intuiciju, posebno u umetnosti ili kreativnim poslovima, iako novac nije njihov primarni cilj. Njihova najveća sreća leži u miru, emotivnoj stabilnosti i čvrstim, harmoničnim odnosima.

Drvo (4-5)

Oni koji su rođeni pod elementom Drva su samopouzdani i marljivi ljudi. Originalni su, vole nova iskustva i sanjaju o otkrivanju sveta. Oni nikada nisu sebični i egoistični. Novac zarađuju isključivo marljivim radom i ulaganjem u sebe, a finansijski uspeh dolazi postepeno. Svoju sreću najviše pronalaze u putovanjima, novim iskustvima i otkrivanju zagonetki sveta oko sebe.

Vatra (6-7)

Ljudi pod elementom Vatre su pravi avanturisti jer sanjaju o odlasku na putovanje po celom svetu. Imaju praksu da prebrzo „skaču“ u nove stvari. Oni su ljubazni i prirodni, i znaju kako da zainteresuju ljude. Novac im dolazi iznenada, često kroz rizične, ali profitabilne poteze, mada ga i lako troše na avanture. Njihova sreća se meri intenzitetom iskustva i strastvenom ljubavi koju privlače.

Zemlja (8-9)

Oni koji su rođeni pod elementom Zemlje su pouzdani i znaju kako da ostvare svoje ciljeve. Detaljno razmatraju svaku pojedinu stvar. To su ljudi koje vole disciplinu i red, tako da uvek žive po svom planu. Ovo su najpouzdaniji finansijski igrači – novac stiču kroz stabilne poslove, ulaganje u nekretnine i dugoročno planiranje. Jedini njihov strah je bojazan od nepoznatog, ali sreću pronalaze u disciplini, redu i sigurnosti porodičnog života.

Kom elementu vi pripadate?

