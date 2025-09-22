Postavite sebi ovo pitanje: Jutarnji ritual otkriva da li ste istinski srećni

U užurbanom svetu često zaboravljamo šta zaista čini sreću. Ali, dovoljan je jedan detaljan jutarnji self-check da shvatite jeste li na pravom putu i cenite život onakav kakav jeste.
Jutarnja pitanja kao navika za sreću
Svako jutro postavite sebi nekoliko jednostavnih pitanja. Ako na većinu odgovora dobijete “da”, znači da ste ispunjeni i zahvalni na stvarima koje novac ne može kupiti.
Deset temelja prave sreće
Imate li barem jednu blisku osobu koja vas pažljivo sluša?
Imate li udoban i topao krevet za odmor?
Koristite li toplu vodu svaki dan?
Imate li pristup medicinskoj nezi kad vam zatreba?
Osećate li se bezbedno u svom domu?
Podržava li vas vaša porodica u teškim i lepim trenucima?
Imate li priliku za obrazovanje i lični rast?
Možete li putovati ili istraživati svet u skladu s mogućnostima?
Osećate li se fizički i mentalno dobro?
Imate li unutrašnji mir i zadovoljstvo sobom?
Kako postaviti prioritete
Kad prepoznate šta od navedenog posedujete, shvatate koliko ste bogati pravim vrednostima. Razmislite o stvarima koje vam nedostaju i postavite male korake ka njihovom ostvarenju.
Korak dalje ka ispunjenju
Živimo u vremenu brzih promena i jakog fokusa na materijalno. Podsetite se da negujete telo, um i dušu kako biste život pretvorili u pravo putovanje ispunjeno radošću, slobodom i istinskom povezanošću s drugima.
