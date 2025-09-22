Postavite sebi ovo pitanje: Jutarnji ritual otkriva da li ste istinski srećni

U užurbanom svetu često zaboravljamo šta zaista čini sreću. Ali, dovoljan je jedan detaljan jutarnji self-check da shvatite jeste li na pravom putu i cenite život onakav kakav jeste.

Jutarnja pitanja kao navika za sreću

Svako jutro postavite sebi nekoliko jednostavnih pitanja. Ako na većinu odgovora dobijete “da”, znači da ste ispunjeni i zahvalni na stvarima koje novac ne može kupiti.

Deset temelja prave sreće

Imate li barem jednu blisku osobu koja vas pažljivo sluša?

Imate li udoban i topao krevet za odmor?

Koristite li toplu vodu svaki dan?

Imate li pristup medicinskoj nezi kad vam zatreba?

Osećate li se bezbedno u svom domu?

Podržava li vas vaša porodica u teškim i lepim trenucima?

Imate li priliku za obrazovanje i lični rast?

Možete li putovati ili istraživati svet u skladu s mogućnostima?

Osećate li se fizički i mentalno dobro?

Imate li unutrašnji mir i zadovoljstvo sobom?

Kako postaviti prioritete

Kad prepoznate šta od navedenog posedujete, shvatate koliko ste bogati pravim vrednostima. Razmislite o stvarima koje vam nedostaju i postavite male korake ka njihovom ostvarenju.

Korak dalje ka ispunjenju

Živimo u vremenu brzih promena i jakog fokusa na materijalno. Podsetite se da negujete telo, um i dušu kako biste život pretvorili u pravo putovanje ispunjeno radošću, slobodom i istinskom povezanošću s drugima.

