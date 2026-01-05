Postoji li „šesto čulo“? Ljudi tvrde da su ovo predosećaji koje su trebali poslušati

I dok je većina predosećaja neutemeljena, neka su se strašna predviđanja pokazala neverovatno tačnima. Da li je to šesto čulo?

Predosećaje imaju svi, ali ključno pitanje koje se nameće jesu li oni rezultat šestog čula, viših sila ili pak straha odnosno odbojnosti prema nečemu.

Spisak takvih šest predosećaja koje je trebalo da sasluša prenosi Listverse:

1. Noćne more se ostvarile

Amerikanka Kejti Louton imala je zastrašujuće noćne more nedeljama pre planiranog puta s mužem u Kinu i Maleziju. Kako se datum polaska približavao, bila je toliko teskobna da je nabavila četiri „lutkice za brigu“, svojevrsnu amajliju za zaštitu. Njene ćerke rekle su joj da je smešna i nisu pridavale pažnju majčinom predosećaju. Kejti je bila toliko zabrinuta da je jednu lutkicu uzela sa sobom. Ona i njen suprug 8. marta su se ukrcali na malezijski let MH370.

Nakon vesti o nestanku leta, njihove ćerke otišle su u roditeljsku kuću, ali nikad nisu dobili konačno objašnjenje. U kući su pronašli preostale tri lutkice, a strahovi njihove majke tada su poprimili drugo značenje. Svaka je uzela po jednu lutkicu za sećanje na njihovu majku, prenosi 24sata.hr.

2. Znao da mu je otac umro?

Početkom 2009. izraelska ofanziva na Pojas Gaze bila je u punom mahu, a bombe i meci su leteli na sve strane te odnosili ljudske živote. Šestogodišnji dečak Baraa’ Abd al Rahman Badawi probudio se 7. januara nakon glasne eksplozije u plaču i majci je ispričao kako je sanjao da je tata umro. Dečak je neutešno plakao, a sat vremena nakon toga, zazvonio je telefon. Stigla je potvrda – njegov otac je poginuo zajedno s ujakom u eksploziji. Od tog dana neutešni dečak živi u strahu za živote svojih bližnjih. Dečaku je dijagnostikovan PTSP.

3. Rekao da će njegovo ime čuti svet

Majk Braun je ubijen 8. avgusta 2014. u tragičnom incidentu koji je uznemirio ceo svet. Osamnaestogodišnji mladić ubijen je nakon sukoba s policajcem u Fergusonu, u državi Misuri. Verzija policajca je da je ignorisao njegove pozive da stane, dok svedoci tvrde da je Majk stajao na mestu s rukama u vazduhu. Sud je oslobodio policajca krivice, ali slučaj je dobio ogroman publicitet te je bio povodom brojnih protesta na račun rasne diskriminacije.

Braunova maćeha Kal veruje da je on pre svoje smrti imao snažan predosećaj da će umreti. Tvrdi da je Majk s njom pričao o Bogu i smrti mesec dana pre smrti, premda inače nije. Takođe, imao je česte snove o krvavim posteljinama okačenim na žici za veš, a Kal misli da je to bila vizija njegove odeće nakon pucnjave. Osim toga, Braun je nakon diplome rekao nešto što je za par meseci ispalo poprilično tačno „Ceo svet će znati moje ime“.

4. Rekao je ocu da se neće videti

Greg Bakli bio je američki vojnik u Avganistanu zadužen za obučavanje tamošnjih vojnika već s 21. godinom. Nakon sukoba s Avganistancem kojeg je obučavao, osećao je veliku uznemirenost koju je prijavio nadređenima. Rekao im je da oseća da bi lokalci mogli da se okrenu protiv Amerikanaca. U telefonskom razgovoru sa svojim ocem, Greg je rekao da ako do novembra te godine ne dođe kući, onda nikada ni neće. Par dana nakon toga Grega je ubio mladić kojeg je podučavao, a naknadno je ubio još dva marinca.

5. Priča o princezi Dajani

Nakon smrti obožavane princeze, javnost je bila u očajničkoj potrazi za krivcem – od paparaca, kraljevske porodice, Dodija Al Fajeda vozača…Ali nikada ništa nije dokazano. Šest godina nakon njene smrti, nekadašnji batler Pol Burel otkrio je svetu da ima njeno pismo u kojem ona govori kako će biti ubijena. U njemu piše da princeza smatra da postoje ljudi koji joj žele zlo i da će njenu smrt prikazati kao automobilsku nesreću. Navodno, motiv za sve to je bio da se princ Čarls napokon može oženiti ženom koju voli – Kamilom.

Burel je tvrdio da je Dajana i imenovala tu osobu, ali to nikada nije otkrio. Mnogi i danas veruju u to. Neki skeptici tvrde da je falsifikovao pismo kako bi povećao prodaju knjige koju je napisao o voljenoj Princezi od Velsa.

6. Baš nije želeo da ide…

Nekoliko dana pre planiranog puta do njegove bake na Bali, 11-godišnji Migel Panduwinata stalno je ispitivao svoju majku o bogu i tome šta se događa s dušom nakon što umremo. Pre toga, dečaka nisu zanimale takve teme i njegovoj je majci Samiri to bilo čudno, naročito jer je dečak vedre naravi odjednom postao nervozan i nesrećan. Njegovo raspoloženje se pogoršavalo približavanjem leta, a noć pre puta majka je morala celu noć da ga drži u naručju i smiruje.

Sledećeg dana Samira je odahnula jer je Migel bio vedriji i šalio se sa svojim starijim bratom. Nakon što su se oprostili s majkom, Migel se tik pre ulaska u avion iznenada okrenuo i potrčao k njoj da se još jednom zagrle. Rekao joj je da će mu nedostajati i pitao je šta će se dogoditi ako se avion sruši. Majka je dala sve od sebe da ga umiri i rekla da nema šanse da se to dogodi. Ispalo je da im je to bio poslednji zagrljaj – dva sata nakon toga majka je obaveštena da je avion pao. Samira čvrsto veruje da je Migelov predosećaj bio stvar sudbine i žali što nije poslušala dečaka.

