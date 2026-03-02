Majke koje daju ovo ime ćerki daju joj i sreću za ceo život: Retko je, predivno zvuči i nema nadimak

Postoji retko žensko ime koje mnogi smatraju posebnim, a veruje se da devojčice koje ga nose imaju sreću u životu.

Kada birate ime za ćerku, birate nešto što će nositi ceo život. I retko koje ime nosi toliko svetlosti, topline i posebnosti kao Iskra. Ovo retko žensko ime nije samo predivno na uho – ono nosi poruku, nosi sudbinu i, prema narodnom verovanju, donosi sreću i blagostanje svakoj devojčici koja ga nosi od prvog dana.

Iskra – ime koje se ne zaboravlja

Iskra je jedno od onih imena koja se čuju jednom i odmah ostanu u sećanju. Nije uobičajeno, nije svakodnevno, i upravo zato svaka Iskra u prostoriji automatski postaje posebna.

Nema nadimak – nema Iske, nema skraćenica, nema prilagođavanja. Iskra je Iskra, i to je dovoljno. U tome leži njena snaga, ime koje stoji samo za sebe, čvrsto i svetlo kao vatra od koje potiče.

Šta znači ime Iskra?

Iskra dolazi od slovenske reči koja znači mala čestica vatre, svetlosti koja se rađa iz tišine i osvjetljava sve oko sebe.

Devojčice koje nose ovo retko žensko ime nose u sebi tu istu svetlost – toplinu koja greje ljude oko njih, snagu koja ne gasi se čak ni u najtežim trenucima i posebnost koja se oseča od prvog trenutka.

Sreća i blagostanje kao sudbina

Prema starom narodnom verovanju, ime koje nosiš određuje deo tvoje sudbine.

Iskra nije ime koje nosi tešku karmu ili težak put – Iskra je ime koje otvara vrata. Devojčice koje ga nose, prema verovanju predaka, prati sreća od rođenja. Ne ona laka sreća koja se ne ceni, već ona duboka, zaslužena sreća koja dolazi kroz ljude, kroz ljubav i kroz život koji ima smisla.

Majke koje daju ovo ime ćerki ne daju joj samo reč, daju joj svetlost koja će je pratiti ceo život.

Zašto se Iskra tako retko čuje?

Iskra je ime koje se izgubilo negde između modernih trendova i stranih uticaja.

Dok su Ana, Sara i Mia preplavile matične knjige, Iskra je tiho čekala da je neko ponovo otkrije. I upravo zato je danas toliko posebna – svaka Iskra je retkost, svaka je jedinstven čovek koji nosi ime koje niko drugi u razredu nema.

Ime za devojčicu koja će biti posebna

Ako tražite retko žensko ime koje zvuči predivno, nema nadimak i nosi poruku lepšu od većine modernih imena – Iskra je odgovor.

Ime koje majke daju ćerkama kada žele da im daju i nešto više od reči. Nešto što će ih pratiti, čuvati i svetliti im put ceo život.

