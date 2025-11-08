Poznata tibetanska doktorka retko kad je bolesna i tvrdi da je srećna žena, a ovo su njeni životni principi!

Dr. Phuntsog Wangmo, međunarodno priznata doktorka tibetanske medicine i direktorka Shang Shung School of Tibetan Medicine, posvetila je svoj život očuvanju i prenošenju znanja koje se vekovima prenosilo u monaškim zajednicama Tibeta.

Njeni principi nisu samo medicinski, već i filozofski putokazi za zdrav i uravnotežen život.

1. Ravnoteža tela, uma i energije

Prema tibetanskoj medicini, zdravlje se zasniva na harmoniji tri osnovne energije: lung (vazduh), tripa (žuč) i beken (sluz). Dr. Wangmo naglašava da bolest nastaje kada se ova ravnoteža naruši, a isceljenje počinje vraćanjem unutrašnje harmonije kroz ishranu, disanje i način života.

„Ne lečim ljude kao klasični lekari. Ali mnogo toga zaista zavisi od vas. Na primer, ako svesnije dišete (udišite polako u stomak i izdišite mirno), zdravlje i nivo energija će vam biti mnogo bolji. Kada se probudite, imajte pozitivan pogled, jer sunce uvek sija, čak i ako ga ne vidite“, smatra dr Phuntsog Wangmo,

2. Ishrana kao lek

Jedan od njenih ključnih principa jeste da hrana može biti i lek i otrov. Ona savetuje da se ishrana prilagođava godišnjim dobima, konstituciji čoveka i životnim okolnostima. Prirodna, lokalna i sezonska hrana smatra se osnovom vitalnosti i prevencije bolesti.

Tibetanci su veoma izbirljivi u pogledu kombinacija hrane. Nekompatibilna hrana uključuje jaja i ribu, jaja sa bilo kojim mlečnim proizvodima, ribu sa mlekom ili smeđi šećer i sočivo. Pijenje čaše tople prokuvane vode na prazan stomak je korisno (ključno je da uvek pijete svežu, a ne juče prokuvanu vodu!). Najbolje je jesti toplu hranu (kašu, integralni hleb) ujutru, meso za ručak, a nešto lagano za večeru.

3. Saosećanje kao lek za dušu

Dr. Wangmo ističe da emocionalno zdravlje direktno utiče na fizičko stanje. Negovanje saosećanja, strpljenja i zahvalnosti pomaže u smanjenju stresa i jačanju imuniteta. U njenom učenju, medicina nije samo lečenje tela, već i briga o duhovnoj dimenziji čoveka.

4. Prevencija ispred lečenja

Za razliku od zapadnog pristupa, tibetanska medicina naglašava prevenciju bolesti. Redovna meditacija, pravilno disanje, balansirana ishrana i svakodnevna rutina ključni su za dugovečnost i vitalnost. Dr. Wangmo podseća da je „najbolji lekar onaj koji spreči bolest pre nego što se pojavi“.

5. Povezanost čoveka i prirode

Jedan od njenih osnovnih principa jeste da čovek ne može biti zdrav ako je odvojen od prirode. Ritam godišnjih doba, kretanje sunca i meseca, kao i prirodni ciklusi utiču na naše telo i psihu. Poštovanje tih ritmova znači živeti u skladu sa sopstvenom prirodom.

6. Zapamtite da je post štetan

Verujemo da zbog toga gubite snagu. Ali povremeno je u redu — samo dok ste mladi i ne više od jednog ili dva dana odjednom. Trebalo bi da postepeno ulazite u post, baš kao što ga i izlazite, favorizujući meku, toplu i masnu hranu. Oslanjanje isključivo na sokove i voće je loše, posebno za ljude sa crtama flegme i vetrova. Smanjuje digestivnu vatru i telesnu toplotu, posebno u hladnoj sezoni (bolje je jesti puno voća leti i početkom jeseni). I, kao što sam već rekao, ne podstičemo vegetarijanstvo niti dijetetske suplemente.

Životni principi doktorke Phuntsog Wangmo predstavljaju spoj drevne tibetanske mudrosti i savremenih potreba čoveka. Njeno učenje podseća da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već stanje unutrašnje i spoljašnje ravnoteže.

