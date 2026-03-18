Poznati pisac i pedagog tvrdi da je ovo najvažnija stvar u životu, važnija od svega!

"Život je 10% šta ti se dešava, a 90% kako reaguješ na to." Poznati pisac i pedagog smatra da naši pogledi oblikuju naše živote.

„Život je 10% šta ti se dešava, a 90% kako reaguješ na to.“ Sigurno su mnogi od vas naišli na ovaj čuveni citat Čarlsa R. Svindola. Poznati pisac i pedagog smatra da naši stavovi najviše utiču na srećan život.

Svindol je poznati pisac i pedagog, rođen 18.10.1934. Ističe važnost naših stavova u životu i veruje da svakog jutra kada se probudimo imamo izbor koji ćemo stav izabrati da oličimo tog dana.

Za Svindola su stavovi „važniji od činjenica”, „važniji od prošlosti, od obrazovanja, od novca, od okolnosti, od neuspeha, od uspeha”.

Oni su važniji od onoga što ljudi misle, govore ili rade – „od izgleda, talenta ili veština“. Prema Svindolu, stav može „napraviti ili pokvariti posao… crkvu… dom.“

Naši stavovi oblikuju naša osećanja, uverenja i vrlo često naše ponašanje. Oni igraju veliku ulogu u životu – što ponekad može biti dosadno.

Desiće se stvari na koje nemamo kontrolu. Neki ljudi će prihvatiti surovu realnost svoje situacije, okrivljujući okolnosti za svoje neprijatnosti. Oni događaj i ishod vide kao ekvivalentne. Oni će donositi odluke zamagljene emocijama. Odluke zbog kojih će kasnije žaliti. Drugi ljudi ne prepoznaju teške okolnosti. Takvi ljudi su neverovatni ljudi. Uspevaju, uprkos svemu. Uprkos onome što im se desilo u prošlosti, uprkos njihovim nedaćama. Uspevaju da prevaziđu hronične bolesti, invaliditet i ljudske nepravde (između ostalih). Uspevaju uprkos nedaćama. Zašto?

Zato što su svesni da uvek imaju izbor kakav stav žele da otelotvore. Svaki dan. Imaju pozitivan mentalitet i o tome se može mnogo reći. Na primer, istraživanja su pokazala da vaša percepcija starosti ima direktan uticaj na očekivani životni vek.

Takođe, napominju da imaju izbor kako će reagovati na sve što se dešavalo u prošlosti. Oni imaju kontrolu nad svojim emocijama. Uspevaju da prevaziđu nejednakost, uprkos svojim situacijama.

Pozitivni primeri

1. Džim Keri je napustio školu da bi pomogao svojoj porodici kada je imao 15 godina i u jednom trenutku je bio beskućnik, živeći u prikolici. To ga nije sprečilo da ostvari svoj san da postane komičar.

2. Betani Hamilton je imala nesreću – ajkula joj je odgrizla ruku kada je imala 13 godina. Ona se vratila na dasku za surfovanje samo mesec dana kasnije. Dve godine kasnije osvojila je prvo mesto na državnom prvenstvu u programu „Explorer ženska divizija”.

3. Bendžamin Frenklin je napustio školu sa 10 godina, jer njegovi roditelji to nisu mogli da priušte. To ga nije sprečilo da se obrazuje.

4. Milijarder Ričard Brenson ima disleksiju. Njegove ocene su bile slabe u školi. Ipak, postigao je mega uspeh.

5. Prvi roman Stivena Kinga izdavačke kuće su dosledno odbijale. Njegova žena je uzela rukopis i naterala ga da ga završi. Njegove knjige prodate su u 350 miliona primeraka širom sveta.

6. Opra Vinfri se porodila kada je imala 14 godina, izgubila dete i pobegla od kuće. Zlostavljali su je njen rođak, ujak i porodični prijatelj. Uprkos tome, postigla je neverovatan uspeh.

7. Tomas Edison nije uspeo mnogo puta (o tom broju se raspravlja između 1000-10000 puta) pre nego što je stvorio sijalicu. Zamislite svet bez sijalica?

8. Kris Karu je dijagnostikovan rak u 32. godini. Umesto da odustane od života, rešila se bolesti. Stvorila je novi životni stil ishrane i napisala nekoliko knjiga o samopomoći, kao i snimila nekoliko dokumentarnih filmova.

9. Frenklin Ruzvelt je bio paralizovan od struka naniže u 39. godini. To ga nije sprečilo da vodi svoju zemlju.

10. Šarliz Teron je sa 15 godina bila svedok ubistva svog, kog je, dok je bio u alkoholisanom stanju, u samoodbrani upucala njena majka. To bolno iskustvo nije sprečilo glumicu da postane prva južnoafrička glumica koja je osvojila Oskara.

Postoji bezbroj drugih primera i ljudi koje ste možda upoznali lično. Činjenica ostaje – ovi ljudi shvataju da život može biti težak i da događaji mogu biti van naše kontrole. Ali uvek možemo izabrati kako ćemo reagovati.

Sami smo odgovorni za svoje živote

„Ja sam odgovoran. Iako možda ne mogu da sprečim da se dogodi ono najgore, odgovoran sam za svoj stav prema neizbežnim nevoljama koje zamračuju život.“

Loše stvari se dešavaju; moja reakcija na njih definiše moj karakter i kvalitet mog života.

Mogu izabrati da sedim u večnoj tuzi, imobilisan težinom svog gubitka ili mogu da izaberem da se uzdignem iznad bola i obožavam najdragoceniji dar koji imam – sam život.” – Volter Anderson.

(Atma.hr/Suzana Dulčić)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com