Poznati psihijatar otkriva brze trikove kako nepogrešivo prepoznati psihopatu, za 5 minuta otkrićete ključne stvari

Psihijatar otkriva brzi trik za otkrivanje psihopate

Kako možemo da prepoznamo, i to što je brže moguće, da li je neko psihopata? Kako piše Inc., naučnici su utvrdili da postoji nekoliko indikacija koje ukazuju da ste u društvu psihopata, a koje je moguće prepoznati u roku od pet minuta.

Psihopate dvaput češće od većine pričaju o ovim stvarima

Prema istraživanjima, psihopate vole da razgovaraju o hrani, seksu i novcu i mnogo je manje verovatno da će, u odnosu na prosečnu osobu, spominjati porodicu, religiju i duhovnost.

„Ako je osoba verbalno opsednuta fizičkim užicima ili stanjem na svom bankovnom računu, to je dovoljan povod da se klonite te osobe ili je tretirate s krajnjim oprezom“, piše Džesika Stilman.

Psihopate vole da govore šta će uraditi

Prema Robertu Hareu, koji je razvio Psychopathy Checklist, psihopate imaju narcisoidan i neverovatno prenaduvan pogled na sopstvenu važnost i samovrednost. Imaju ogroman ego.

Kako piše Hare, psihopate odlikuje što su „egocentrični do neverovatne mere i sebe vide kao centar svemira, čime opravdavaju želju da žive prema sopstvenim pravilima“.

Uz to, psihopate vole da govore o svojim ciljevima i obično nemaju pojma šta je potrebno za njihovo postizanje, a definitivno nemaju plan kako to postići. Uspešni ljudi se od psihopata razlikuju po tome što iznose svoje planove, procese i rutine, odnosno planiraju kako će stići tamo gde su krenuli, dok psihopate spominju samo cilj.

Psihopate puno manje oponašaju naše neverbalne izraze

Iako bi moglo da zvuči čudno, istraživanja pokazuju da su brižni, empatični ljudi skloni oponašanju neverbalnih izraza drugih ljudi. Ako napravite grimasu dok pričate bolnu priču, empatičan sagovornik uradiće isto. Ako se smešite dok pričate srećnu priču, uradiće isto.

Psihopate to neće uraditi. Zapravo, istraživanje pokazuje da psihopate čak i ne zevaju kad vi zevate, što je iznenađujuće često kod većine ljudi. Razlog je to što su psihopate usredsređene na sebe, ne na druge.

Psihopate su neverovatno fokusirani na nagrade

Svi mi uživamo u nagradama. Ali prema istraživanjima, mozak psihopata zapravo je podešen da traži nagrade po svaku cenu. To je zato što mozak psihopata može osloboditi do četiri puta više dopamina kao odgovor na nagradu nego mozak prosečne osobe.

Psihopate vole da rade za loše šefove

Neki šefovi su arogantni, nepristojni, prepotentni, preterano zahtevni, nedosledni… I za njih ne volimo da radimo. Ali ne i psihopate. Prema istraživanju, psihopate nemaju empatije. Oni su hladne glave i neustrašivi. Na njih ne utiču stvari koje kod većine ljudi izazivaju osećaje stresa, straha ili ljutnje – oni hladnokrvno analiziraju situaciju i pronalaze načine da napreduju.

Psihopate ne samo da napreduju pod šefovima koji ih zlostavljaju nego je i veća verovatnoća da će dugo sarađivati s njima – jer se tada osećaju kao „kod kuće“, prenosi Index.

