Nikada ne perite sudove odmah posle večere: Greška koju pravimo decenijama, a kosti i zglobovi ispaštaju

Pranje sudova i zdravlje zglobova su povezani. Saznajte zašto rad odmah nakon jela šteti vašim kostima i kako da sačuvate zdravlje ruku.

Pranje sudova i zdravlje zglobova: Zašto treba da sačekate

Većina nas je vaspitana tako da kuhinja mora da blista čim se obrok završi.

Ipak, medicina ima potpuno drugačije mišljenje: pranje sudova odmah posle večere je jedna od najgorih stvari koju možete uraditi svojim zglobovima i cirkulaciji.

Način na koji tretirate svoje ruke nakon jela direktno određuje koliko ćete dugo sačuvati njihovu pokretljivost.

Šok za cirkulaciju koji organizam ne prašta

Odmah nakon jela, vaše telo aktivira prioritetni sistem: svu dostupnu krv usmerava u digestivni trakt radi varenja.

Kada u tom trenutku ustanete i počnete energično da trljate sudove, prisiljavate krv da naglo ode u ruke i prste.

Ovaj proces zbunjuje organizam, usporava metabolizam i stvara nepotreban pritisak na srce.

Umesto da se fokusira na preradu hrane, telo se bori da uskladi protok krvi kroz periferne krvne sudove.

Pogubni efekat vrele vode i pare na kosti

Kombinacija toplote, vlage i fizičkog napora u pogrešno vreme je recept za problem.

Dok se vaše telo prirodno „hladi“ i odmara nakon obroka, visoka temperatura vode izaziva mikroupale u malim zglobovima šaka.

Ove nevidljive upale su, nažalost, glavni preduslov za nastanak reume i hroničnog artritisa u kasnijim godinama.

Para koja se podiže iz sudopere dodatno širi kapilare, dok pokreti ribanja opterećuju već osetljive tetive.

Zlatno pravilo „30 minuta“ za spas zglobova

Da biste izbegli ove rizike, u svoj život morate uvesti strogo pravilo 30 minuta.

Toliko je vremena potrebno da srce i stomak odrade najteži deo posla bez spoljnih smetnji.

Odmor u sedećem položaju nakon jela nije lenjost, već medicinska potreba za vaše kosti i zglobove.

Dozvolite sebi taj luksuz da sudovi sačekaju – vaše zdravlje je neuporedivo važnije od sjajne sudopere.

SAVET:

Ako baš nemate vremena, koristite mlaku vodu umesto vrele i uvek završite pranje kratkom masažom šaka hranljivom kremom. To će pomoći da se cirkulacija u prstima postepeno vrati u normalu bez temperaturnog šoka.

Pranje sudova i zdravlje zglobova: Dugoročne posledice

Decenije ponavljanja ove greške dovode do toga da zglobovi postaju kruti, a prsti gube svoju prirodnu spretnost.

Žene na Balkanu često pate od ukočenosti ujutru, a nisu svesne da je uzrok u navikama koje praktikuju svako veče.

Promena ove jedne male rutine može značajno smanjiti potrebu za lekovima protiv bolova u budućnosti.

Vaša hrskavica pamti svaki šok kojem je izložite, zato birajte pametno.

Zašto me prsti bole baš nakon pranja sudova?

Verovatno koristite previše vruću vodu koja uzrokuje naglo širenje krvnih sudova i pritisak na nerve u zglobovima.

Da li su gumene rukavice rešenje?

One pomažu kod zaštite kože, ali ne sprečavaju toplotni šok koji voda prenosi na vaše kosti i zglobove.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com