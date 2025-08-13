Prati vas maler u kući, odmah se rešite ovih predmeta, veruje se donose lošu sreću

Stručnjaci ovog učenja veruju da određene stvari donose nesreću ili zadržavaju lošu energiju u kući. Međutim, mnogi ih najčešće iz neznanja čuvaju, pa se onda pitaju odakle ovoliko negativnosti pod krovom!

Ovih sedam predmeta posebno se smatraju lošim, jer mogu da donesu svađe i nemaštinu.

Slomljeni sat

Prema feng šuiju, slomljene stvari uopšte treba izbaciti iz kuće, a posebno slomljene satove. Oni navodno ukazuju na nesrećne događaje u budućnosti.

Crna vrata

Drevni Kinezi veruju da crna vrata prizivaju lošu sreću u vaš dom, ali ne i ako su okrenuta prema severu.

Stari kalendar

Ako niste okrenuli stranicu na trenutni mesec ili vam je oznaka za datum ostala na pogrešnom mestu, to nije dobro, kaže staro praznoverje.

Kalendar je simbol prolaznosti vremena, a ako ga koristite na pogrešan način, to navodno može negativno da utiče i na vaš život.

Slomljeno ili okrnjeno posuđe

Posuđe prema kineskom verovanju simbolizuje bogatstvo i porodicu. Ako jedete iz okrnjenih tanjira, podsvesno prizivate probleme u svoj život.

Zato čim nešto napukne, odmah ga bacite!

Kaktusi i biljke s trnjem (osim ruža)

Ove biljke su skupljači, što vode što negativne energije!

„Mrtve“ biljke

Isto kao i veštačko cveće, smatra se da donose lošu sreću, pa prema feng šuiju, i to treba izbaciti iz kuće što pre.

