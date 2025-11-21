Pravilo od 80% menja sve: Saznajte koliko vam je zaista potrebno za bezbrižnu penziju!

Ovo pravilo za planiranje penzije je prilično jednostavno i ima svoju opravdanost, ali koliko je to zaista moguće u Srbiji?

Planiranje penzije često deluje komplikovano, ali jednostavno pravilo može razjasniti sve nedoumice.

Prema savetima finansijskih stručnjaka, potrebno je da obezbedite dovoljno sredstava da pokrijete oko 80% svog trenutnog prihoda.

Ovo pravilo pruža jasan okvir za izgradnju udobne i stabilne finansijske budućnosti.

Šta je pravilo od 80%?

Pravilo od 80% podrazumeva da će vam u penziji biti potrebno oko 80% prihoda koji ostvarujete dok radite. Razlog je u tome što se troškovi poput prevoza, ušteda za penziju i poreza obično smanjuju kada prestanete da radite. Tako ostvarujete udoban život uz osetno manji budžet.

Kako izračunati potrebnu sumu?

Da biste primenili pravilo, prvo izračunajte svoj godišnji prihod pre penzije. Pomnožite ga sa 0,8 — dobićete približnu cifru potrebnu za pokrivanje troškova. Zatim odredite koliko godina ćete trošiti taj iznos (na primer, od 65. do 85. godine). Pomnoženi rezultat predstavlja ukupnu sumu koju treba da uštedite.

Primer primene pravila

Ako vaš godišnji prihod iznosi 1.000.000 dinara, 80% od toga je 800.000 dinara. Planirate da provedete 20 godina u penziji (od 65. do 85. godine), što znači da vam ušteđevina od oko 16.000.000 dinara može obezbediti željeni standard života. Ili penzija od približno 67.000 dinara mesečno uz prethodno ušteđenu određenu sumu može takođe pomoći da održite prethodni stil života.

Koji faktori mogu promeniti iznos?

Zdravstveni troškovi rastu s godinama, pa je bitno planirati rezervu za nepredviđene medicinske potrebe. Ako volite da putujete ili imate luksuzni stil života, možda će vam trebati više od 80%. Postojeći dugovi kao što su stambeni krediti mogu znatno povećati mesečne izdatke. Inflacija smanjuje vrednost novca tokom vremena, pa je preporučljivo dodati zaštitu od rasta cena.

Saveti za početak štednje

Što pre počnete, to će složeni prinosi imati više vremena da rade za vas. Diversifikujte ulaganja između akcija, obveznica i fondova kako biste smanjili rizik. Iskoristite sve benefite koje nude penzioni fondovi, investiciono-štedni računi i državne štedne šeme. Povećavajte procenat uplate u štednju kako vaše primanje raste i smanjujte nepotrebne troškove.

Ostale metode planiranja penzije

Pravilo od 4% preporučuje da godišnje povlačite najviše 4% ukupnog stanja štednje kako bi vam sredstva trajala. Detaljan budžet omogućava da preciznije odredite specifične izdatke za stanovanje, hranu i zdravstvenu zaštitu.

Pravilo od 80% pruža odličan početak, ali je važno prilagoditi ga sopstvenim ciljevima i životnim navikama. Rano planiranje, dosledna štednja i redovno prilagođavanje strategije ključni su za bezbrižnu i sigurnu penziju.

