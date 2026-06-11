Ikona u kući ne sme stajati bilo gde: Sveštenici otkrivaju gde se nalazi njeno pravo mesto za zaštitu

Gde se zapravo postavlja pravoslavna ikona u domu? Zaboravite zid iznad televizora, tradicija nalaže nešto sasvim drugo.

Istočni zid sobe, a ne prostor iznad televizora. To je prvo što će vam reći većina sveštenika kada ih pitate gde se postavlja pravoslavna ikona u kući. A baš tu većina nas pogreši, jer ikona završi tamo gde ima slobodnog zida, a ne tamo gde joj je mesto po tradiciji.

Crkva nema strogo pravilo zapisano u kamenu, ali postoji vekovima ustaljena praksa. Ikona se okreće ka istoku, ka strani na kojoj izlazi sunce i ka kojoj se vernik okreće na molitvi. U starim srpskim kućama taj ugao se zvao „krsna slava strana“ i niko ga nije zatrpavao stvarima.

Gde se nalazi pravo mesto za kućnu ikonu

Tradicionalno mesto za ikonu je istočni ugao glavne sobe, onaj koji prvi ugledate kada uđete. Ovaj kutak se naziva sveti ugao ili „crveni ugao“, što na staroslovenskom znači lep ugao. Postavlja se u visini očiju ili malo iznad, tako da ikona gleda vas, a ne vaše noge.

Visina nije slučajna. Ako je ikona prenisko, deluje kao ukras na komodi. Ako je previsoko, gubite onaj lični osećaj susreta pogleda koji je suština molitve pred ikonom.

Sveštenici često kažu da treba da stojite ispred nje uspravno, bez saginjanja i bez propinjanja na prste.

Zašto iznad televizora i u hodniku nije dobro

Najveći problem nije zid, nego društvo u kome ikona stoji. Kada kućnu ikonu stavite iznad televizora, ona deli prostor sa rijaliti svađama, reklamama i večernjim vestima.

Crkva to ne zabranjuje izričito, ali sveštenici jasno savetuju da molitveni kutak i ekran ne idu na isti zid.

Hodnik je druga česta greška. Tu se ikona okači jer „ima mesta“, pa pored nje vise ključevi, jakne i torbe. Sveti ugao traži mir, a ne promaju i gužvu kod ulaznih vrata.

Ako živite u maloj garsonjeri, bolje je izabrati miran deo sobe nego ulazni zid.

Šta se stavlja pored ikone, a šta nikako

Pored ikone se tradicionalno pali kandilo ili sveća, stavlja se grančica bosiljka i ponekad mali krst. Mnoge domaćice tu drže i bočicu svete vodice. Sve to čini molitveni kutak celovitim i prepoznatljivim svakome ko uđe.

Kandilo ili voštana sveća, postavljeni tako da ne dime samu ikonu

Grančica bosiljka, najčešće osveštanog na Bogojavljenje

Ručno vezena nadvratna tkanina ili čista bela salveta ispod

Šta ne ide u taj kutak? Porodične fotografije pokojnika, šminka, sitan novac i nakit. Sveti ugao nije polica za sve i svašta. Jedna ikona postavljena s poštovanjem vredi više od deset nabacanih bez reda.

Vera i poštovanje su važniji od samog mesta na zidu

Ikona nije amajlija i ne radi kao alarm protiv nesreće. Ona je prozor ka molitvi, podsetnik da se zaustavite i prekrstite kada prolazite.

Pravoslavna ikona štiti dom kroz veru ukućana, a ne kroz mesto na kome visi.

Sasvim druga priča je odnos prema njoj. Sveštenici savetuju da ikonu u domu redovno obrišete od prašine mekom krpom, da pred njom upalite kandilo na slavu i velike praznike.

Ako niste sigurni kako da uredite svoj kutak, pitajte sveštenika u svom hramu, oni rado izađu u susret.

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