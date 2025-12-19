Praznoverje ili običaj: Nemci krajem decembra striktno izbegavaju ove poslove

Mnogi Nemci koriste period u decembru, posle Božića kako bi zastali, razmislili o prošloj godini i pogledali u budućnost

Iako pred samu Novu godinu sve domaćice nastoje da svoju kuću dovedu „pod konac“, u nekim delovima sveta postoje običaju koji opravdavaju „nerad“.

Naime, kako prenosi Fenix-magazin.de, mnogi Nemci veruju da se veš ne sme prati pre dolaska januara.

Mnogi u Nemačkoj koriste period posle Božića kako bi zastali, razmislili o prošloj godini i pogledali u budućnost s dobrim namerama.

Staro praznoverje kaže da se od kraja decembra do januara ne sme prati veš. I u ranijim vremenima pranje se u seoskim sredinama u periodu od Božića pa do Sveta tri kralja nije obavljalo. Nije se šivalo, čistilo niti prelo, pišu nemački mediji.

Navodno, ova tradicija datira i pre hrišćanstva i vezivala se za period zimskog solsticija.

Poreklo ove tradicije

Tokom tradicionalnog “Rauhnächtea”, razdoblja između Božića i Nove godine, prema starim običajima posebno se nije prao beli veš.

Ideja da bi ih zli duhovi mogli iskoristiti, dovela je do ovog praznoverja. Verovalo se da zabrana pranja u to vreme služi za otklanjanje loše sreće i negativnih uticaja.

Ovi drevni rituali i tradicije potiču iz posebno tmurnih i hladnih zimskih dana i namenjeni su dočaravanju zaštite i pozitivne energije tokom ovog mističnog doba godine.

U pojedinim seoskim krajevima bio je i običaj da se pre Nove godine detaljnim čišćenjem kuće zaštiti od demona. U narodu se verovalo da zli duhovi imaju sklonost neredu i izbegavaju dobro uredne domove.

Upravo zato, veruje se da novogodišnje čišćenje kuće ne bi trebalo samo doneti čistoću u vaš dom, već ga mnogi smatraju oslobađajućim jer stvara prostor za nove stvari.

