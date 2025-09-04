Pre nego što legnete, uradite ovo – i pare će početi da se lepe za vas kao magnet

Da li ste se ikada pitali zašto vam novac izmiče, iako vredno radite? Odgovor je možda u jednoj jednostavnoj navici pre spavanja koja može otvoriti vrata obilju. Verovali ili ne – vaša podsvest noću odlučuje da li ćete biti magnet za novac ili ga gurati od sebe.

Noć je vreme kada se energija menja

Kada legnete, vaša svesna kontrola nestaje, a podsvest postaje glavni igrač. Sve što joj “nahranite” pred spavanje – ona u toku noći obrađuje i pretvara u vašu stvarnost. Zato nije svejedno da li odlazite na spavanje sa mislima o problemima ili o obilju.

Jednostavan ritual od 2 minuta

Pre nego što ugasite svetlo, uzmite par trenutaka i zamislite scenu u kojoj već imate novac koji priželjkujete. Vidite sebe kako plaćate račune bez stresa, ulažete u ono što volite ili pomažete drugima. Što slika bude življa, to će vaša podsvest brže početi da je prihvata kao realnost.

Zašto ovo radi?

Nauka o navikama i psihologija potvrđuju da se naš mozak ponaša prema slikama i osećanjima koje mu stalno ponavljamo. Ako pred san ugradite osećaj obilja, vaše ponašanje tokom dana nesvesno se usmerava ka prilikama koje donose novac. To više nije „tajna“, to je način na koji naš um funkcioniše.

Greška koju većina pravi

Najgore što možete da uradite je da zaspete razmišljajući o dugovima, problemima i strahu. Time hranite podsvest negativnim slikama, a one se vraćaju kroz još više prepreka i gubitaka. Preokrenite fokus i pustite da vas noć „puni“ pozitivnim programom.

Kada možete očekivati rezultate?

Promene se ne dešavaju preko noći – ali već za nekoliko nedelja primetićete da ste mirniji, da donosite pametnije odluke i da vam dolaze prilike koje ranije niste primećivali. Novac voli mir, fok

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com