Pred smrt se uvek pojavljuje jedan san: Jedno je istraživanje otkrilo ovu šokantnu stvar

Kažu da je ovaj san na neki način proroči i da ume da se pojavi neposredno pred smrt.

Iako su se oduvek širile priče o snovima koji predskazuju vreme smrti, tek pre deset godina prva naučna studija je bacila svetlo na ovaj fenomen. Tim američkih naučnika s Koledža „Canisius“ u Njujorku sproveo je 2014. istraživanje nad 66 pacijenata na palijativnom odeljenju, otkrivajući nešto iznenađujuće, prenosi blic.rs

Devet od 10 ispitanika je prijavilo da su doživeli „vizije“ barem jednom dnevno, najčešće kroz san, susrećući se s preminulim voljenima koji su im pružali utehu. Čini se da su ovi snovi bili vrlo stvarni i živopisni. Gotovo kao da su i bili deo njihove svakodnevice.

Najintrigantnije je to što su „proročki“ snovi, kako su ih nazvali istraživači, postajali sve češći što se smrt bližila. Oni su često počinjali osam do 11 nedelja pre kraja života. Pri svemu tome, postajući još intenzivniji što je smrt bila bliža. Ova otkrića mogu pružiti utehu i razumevanje za one koji prolaze kroz ovaj težak period.

Istraživanje ukazuje na to da snovi i vizije pred kraj života predstavljaju prirodan i čest fenomen. Njihova učestalost i intenzitet sugerišu da mogu imati važnu ulogu u emocionalnom smirivanju i prihvatanju kraja. Na taj način oni pružaju utehu kako obolelima, tako i njihovim bližnjima.

