Pred sutrašnji Aranđelovdan, obavezno uradite ovo, ispuniće vam se najvažnija želja, kažu verovanja

Sutra pravoslavni vernici i SPC slave Aranđelovdan.

Danas, pred Aranđelovdan pokušajte da izbegnete neprijatne susrete, svađe i mesta koja ne volite. Tražite da vas zaštiti od zlih ljudi, negativne energije, i da nam podari mir i snagu.

Srpska pravoslavna crkva i vernici, u četvrtak, 21. novembra slave Sabor Svetog Arhangela Mihaila i ostalih Nebeskih Sila Bestelesnih – u narodu poznat kao Aranđelovdan

Aranđelovdan je praznik, koji je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovom i uvek se obeležava 21. novembra. Spomen je na jednog od anđela koji su se, prema predanju, sa vojskom svih anđela suprotstavili silama zla.

Sveti arhangel Mihailo, simbol borbe protiv zla i sila nebeska koja prihvata duše umrlih mereći im dobra i zla dela. Slika se na ikonama i freskama kao nebeski ratnik. U vojničkoj je opremi, sa mačem, kopljem i zlim duhom koji, okovan lancima, leži pod njegovim nogama.

Običaji i verovanja

Na sam Aranđelovdan obavezno idite u crkvu i zapalite sveću. Molite se svom anđelu i zatražite od njega da vam ispuni vašu najdublju i najvažniju želju. Otvorite dušu i srce, delite radosti i tugu i na kraju se zahvalite.

Dan posle slave, koja je jedna od najvećih kod Srba, zatražite od Arhanđela Mihaila da vam pomogne sa teškoćama na poslu. Bilo da je u pitanju želja za većom platom, boljom pozicijom ili drugim poslom.

Jedno predanje govori je Arhangel Mihailo kao nagradu od Boga dobio mogućnost da se dva puta godišnje spusti u pakao i oslobodi duše grešnika pružajući im počinak u nebeskom carstvu.

Na Aranđelovdan treba širiti dobre misli, a jednu jedinu stvar koju ne smete uraditi jeste da siromašne i nemoćne terate od sebe. To će anđeo, koji je stalno uz vernike, kazniti.

Narodno verovanje kaže da se prema vremenskim uslovima na ovaj dan može odrediti kakva će biti godina. U nekim krajevima Srbije, ovaj anđeo se slavi i kao zaštitnik stočara, jer se veruje da samo on može oterati vukove.

Da li će Aranđelovdan biti proslavljen uz posnu ili mrsnu trpezu, zavisi od toga na koji dan pada. Ako pada u sredu ili petak, onda treba da bude posna, a žito je obavezno.

