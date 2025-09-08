Prelazak na zimsko računanje vremena: Evo kog datuma i u koje vreme vraćamo sat

Spremite se da promenite svoje navike – prelazak na zimsko računanje vremena u 2025. se bliži! Saznajte tačan datum i vreme kada pomeramo sat i kako to može uticati na vaš ritam spavanja, rad i svakodnevne aktivnosti.
Kada tačno pomeramo sat u 2025.?
Ova promena može privremeno poremetiti naš unutrašnji biološki sat, ali istovremeno donosi više dnevnog svetla ujutru i priprema nas za hladnije mesece. Iako deluje kao mala promena, efekti se mogu osećati nekoliko dana – neki ljudi su razdražljivi, pospani ili imaju manjak energije.
Kako promena utiče na naše telo i um?
Studije pokazuju da prelazak na zimsko vreme povećava produktivnost tokom dana, jer sunce ranije izlazi i prirodno stimuliše telo. Međutim, adaptacija može potrajati 2–3 dana, pa je važno planirati svoje obaveze i spavanje unapred.
Praktični saveti za lakši prelazak
Takođe, smanjenje korišćenja ekrana pred spavanje i lagane vežbe istezanja mogu smanjiti stres i nesanicu. Pijenje vode i umanjivanje kofeina takođe pomaže da telo lakše prebrodi ovu tranziciju.
Zanimljivosti o promeni vremena
Mnogi sportisti i studenti primećuju da se performanse i koncentracija poboljšavaju tokom dana jer prirodno svetlo rano ujutru stimuliše mozak i energiju. Ovo je razlog zašto je važno iskoristiti svetlosni maksimum čim sunce izađe.
Spremni za zimu 2025.
Pomeranje sata je mala rutina sa velikim efektom na vaše telo i svakodnevicu. Pratite savete i iskoristite prednosti ranijeg svetla ujutru. Podelite ovu informaciju sa prijateljima i porodicom kako bi i oni znali kada i kako se vraća zimsko računanje vremena i kako da lakše prebrode tranziciju.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com