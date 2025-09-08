Prelazak na zimsko računanje vremena: Evo kog datuma i u koje vreme vraćamo sat

Spremite se da promenite svoje navike – prelazak na zimsko računanje vremena u 2025. se bliži! Saznajte tačan datum i vreme kada pomeramo sat i kako to može uticati na vaš ritam spavanja, rad i svakodnevne aktivnosti.

Kada tačno pomeramo sat u 2025.?

U 2025. godini, zimsko računanje vremena počinje u noći između subote, 25. oktobra, i nedelje, 26. oktobra – u 3:00 ujutro sat se pomera jedan čas unazad, što znači da spavamo jedan sat duže.

Ova promena može privremeno poremetiti naš unutrašnji biološki sat, ali istovremeno donosi više dnevnog svetla ujutru i priprema nas za hladnije mesece. Iako deluje kao mala promena, efekti se mogu osećati nekoliko dana – neki ljudi su razdražljivi, pospani ili imaju manjak energije.

Kako promena utiče na naše telo i um?

Biološki sat se mora prilagoditi novom ritmu svetlosti – što može uticati na san, koncentraciju i raspoloženje. Vežbanje ujutru i zdrava ishrana mogu ublažiti ove efekte.

Studije pokazuju da prelazak na zimsko vreme povećava produktivnost tokom dana, jer sunce ranije izlazi i prirodno stimuliše telo. Međutim, adaptacija može potrajati 2–3 dana, pa je važno planirati svoje obaveze i spavanje unapred.

Praktični saveti za lakši prelazak

Planirajte raniji odlazak na spavanje nekoliko dana pre promene, izbegavajte teške obroke uveče i provodite više vremena na dnevnom svetlu. Ovi mali trikovi mogu pomoći vašem telu da se brzo prilagodi.

Takođe, smanjenje korišćenja ekrana pred spavanje i lagane vežbe istezanja mogu smanjiti stres i nesanicu. Pijenje vode i umanjivanje kofeina takođe pomaže da telo lakše prebrodi ovu tranziciju.

Zanimljivosti o promeni vremena

Prvi put su ideju o pomeranju sata predložili u 18. veku kako bi se uštedela energija. Danas prelazak na zimsko vreme utiče na ekonomiju, zdravlje i svakodnevni ritam miliona ljudi širom sveta.

Mnogi sportisti i studenti primećuju da se performanse i koncentracija poboljšavaju tokom dana jer prirodno svetlo rano ujutru stimuliše mozak i energiju. Ovo je razlog zašto je važno iskoristiti svetlosni maksimum čim sunce izađe.

Spremni za zimu 2025.

Pomeranje sata je mala rutina sa velikim efektom na vaše telo i svakodnevicu. Pratite savete i iskoristite prednosti ranijeg svetla ujutru. Podelite ovu informaciju sa prijateljima i porodicom kako bi i oni znali kada i kako se vraća zimsko računanje vremena i kako da lakše prebrode tranziciju.

