Prelepo starinsko ime koje donosi sreću i uspeh: Svaka devojčica koja ga nosi ima blagoslovenu sudbinu

Iskra sreće! Prelepo starinsko ime koje je sudbinski povezano sa uspehom. Ove devojčice donose svetlost i najlepše promene u životu.

Poslednjih desetak godina sve je više roditelja u Srbiji koji svojim ćerkama daju ime Iskra. Prema nekim izvorima, ovo prelepo starinsko ime je slovenskog porekla i simbolizuje devojčice koje su temperamentne i kreativne, koje unose svetlost i pozitivnu energiju i koje kroz život prati sreća. Svaka devojčica koja ga nosi ima blagoslovenu sudbinu.

Poreklo i značenje imena Iskra

Osim u Sloveniji, ime Iskra veoma je popularno i u Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Rusiji i Bugarskoj.

Po jednoj teoriji, nastalo je od imenice iskra, odnosno varnica, koja se odvajkada dovodi u vezu sa iznenadnim, pozitivnim promenama. Kako varnice iskaču iz vatre i nagoveštavaju dobre vesti i potencijalno bogatstvo, tako se smatra da će i devojčice koje ponesu ovo ime biti vesnici pozitivnih promena, “grejati srce i dušu”, donositi dobre vesti i biti pokretači velikih promena za opštu dobrobit u svom okruženju.

Postoji, takođe, i teza da je ime Iskra nastalo od bugarskog imena Iskren, što znači “odan”, “veran”, “lojalan”, “ljubazan”, “pravdoljubiv”.

Konačno, prema nekim izvorima, ime Iskra je ruskog porekla i nastalo je dvadesetih godina prošlog veka, a u prenesenom značenju označava „onu koja donosi svetlost“.

Zanimljivosti

Ovo je jedno od retkih ženskih imena koje nema nadimak.

U susednoj Hrvatskoj 2. mart je dan posvećen svim Iskrama, odnosno njihov imendan.



Ime Iskra zaista nosi težinu sudbine i svetlosti. Bilo da potiče od reči „iskra“ (varnica koja nagoveštava bogatstvo) ili označava „odanost“, devojčice koje ponesu ovo prelepo starinsko ime predodređene su da budu pokretači pozitivnih promena i da donose sreću u svoje okruženje.

Stoga, ako ste u potrazi za imenom koje je istovremeno retko, moćno i koje obećava uspeh, Iskra je izbor koji blista.

