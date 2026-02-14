Prelepo starinsko ime koje nosi blagoslov i sreću: Devojčice koje ga nose predodređene su za velike stvari u životu

Ovo je najlepše starinsko ime koje možete dati ćerki. Nosi moćnu simboliku sreće, svetlosti i bogatstva koje prati dete kroz ceo život.

Postoje imena koja zvuče kao pesma, a Iskra je upravo takvo. To je retko starinsko ime koje u sebi nosi čistu pozitivnu energiju i nagoveštaj blagostanja. Poslednjih desetak godina roditelji u Srbiji mu se sve češće vraćaju. Iskre su vesnici dobrih promena i kroz život ih prati sudbinska sreća.

Varnica koja donosi svetlost i bogatstvo

Ime Iskra se vezuje za iznenadne, radosne vesti. Baš kao što varnica iskače iz vatre i najavljuje toplotu, veruje se da ove devojčice donose bogatstvo u dom. One „greju srce i dušu“ i pokretači su velikih stvari za sve oko sebe. Prema jednoj teoriji, ime simbolizuje temperamentne i kreativne osobe koje unose svetlost tamo gde je mrak.

Pored značenja „varnica“, postoji i teza da je ovo starinsko ime simbol odanosti. Povezuje se sa osobinama poput vernosti, lojalnosti i pravdoljubivosti. U Rusiji se veruje da Iskra u prenesenom značenju označava „onu koja donosi svetlost“, dok je u Sloveniji simbol sudbinske sreće koja čoveka prati od malih nogu.

Ime koje sija i nema nadimak

Zanimljivo je da je Iskra jedno od retkih ženskih imena koje nema nadimak. Ono je samo po sebi dovoljno snažno, kratko i upečatljivo. U susednoj Hrvatskoj se čak slavi i imendan posvećen svim Iskrama, i to drugog marta.

Ime Iskra zaista nosi težinu sudbine. Bilo da ga birate zbog njegove starinske lepote ili zbog moćnog značenja, ono je izbor koji blista.

Ako tražite starinsko ime koje obećava uspeh i unosi radost u svaki kutak života, Iskra je ime koje nosi blagoslov.

