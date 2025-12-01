Prelepo starinsko muško ime koje privlači sreću i uspeh: Dečaci koji ga nose rođeni su da vladaju

Ne postoji moćnije! Ovo zaboravljeno starinsko muško ime garantuje carsku sudbinu – dečaci koji ga nose magnet su za novac i uspeh!

Poslednjih desetak godina sve više dečaka u Srbiji nosi ime Vasilije. Ovo starinsko ime nekada je bilo veoma popularno, a onda su ga “smenila” modernija muška imena pristigla sa Zapada. Kako se moda u davanju imena menja, tako je i ime Vasilije ponovo stiglo na vrh liste imena koje roditelji daju svojim naslednicima.

Etimološke hipoteze o poreklu imena Vasilije su višestruke. Po jednoj od njih, Vasilije je poreklom iz grčkog jezika i potiče od reči “basilios”, što znači carsko, kraljevsko, vladarsko, plemićko.

Po drugoj, pretpostavlja se da potiče od engleske reči “basil”, što znači bosiljak.

U prenesenom značenju, Vasilije je “onaj koji vlada”, “onaj koji je rođen za vladara”, ali i “onaj koji je zdrav” i “onaj koji opija i očarava”.

U 2020. Vasilije je bilo na trećem mestu po popularnosti u Srbiji.

S druge strane, ženska verzija ovog imena – Vasilija više nije toliko česta. Ipak, Vasilisa postaje sve popularnija ne samo u Srbiji, već i u većini zemalja bivše Jugoslavije.

Obe verzije ženskog imena u prenesenom značenju su “one koje su rođene da vladaju”, “one koje su rođene da budu kraljice” i “one koje čeka velika čast u životu”.

Ime Vasilije je mnogo više od tradicije. Ono je simbol moći, plemenitosti i uspeha, što je razlog zašto se ovo starinsko muško ime vratilo na vrh lista popularnosti.

Dečaci koji ga nose, ali i devojke koje se zovu Vasilija ili Vasilisa, u sebi nose zapisano kraljevsko poreklo.

Ako poznajete nekoga s ovim imenom, znate da je njihova sudbina velika – oni su rođeni da vladaju i osvajaju!

