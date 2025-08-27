Prelepo starinsko žensko ime koje donosi sreću i uspeh: Devojčice koje ga nose predodređene su za velike stvari u životu

Ovo starinsko ime nosi posebnu energiju – devojčice koje ga imaju privlače sreću i uspeh od malih nogu

Imena grčkog porekla veoma su popularna u Srbiji. Aleksandar, Andrej, Dimitrije, Luka, Nikola, Petar, Stefan i Filip samo su neka od imena koje često dobijaju dečaci u Srbiji, a koja zapravo potiču iz Grčke.

Lista imena za devojčice još je duža: Aleksandra, Maja, Helena, Andrea, Teodora, Irina, Ksenija, Zoja, Anastasija, Andrijana, Anđela…

Veruje se da još jedno ime koje je nekada bilo veoma popularno na prostorima Srbije, Crne Gore i Hrvatske takođe potiče iz grčkog jezika. Reč je o imenu Bosiljka koje se, istina, danas retko može čuti, iako ima moćnu simboliku.

Po nekim teorijama, ime Bosiljka ima koren u grčkoj reči “basileois”, što znači carski, odnosno kraljevski. Zbog toga se veruje da će devojčice koje ponesu ovo ime biti veoma cenjene i poštovane i da će, slikovito rečeno, daleko dogurati u životu.

Postoji, pak, još jedna teorija o nastanku imena Bosiljka. Po njoj, ovo ime je nastalo u slavu biljke bosiljak koja je odvajkada veoma cenjena i poštovana u našem narodu.

Po tradiciji, bosiljak je prva biljka koju bi trebalo posaditi u bašti, pa bi tek posle nje trebalo saditi drugo cveće. Veruje se da bosiljak simbolizuje blagodat Svetog duha, pa shodno tome i da će devojčice koje ponesu ime Bosiljka biti blage, verujuće, pune nadahnuća za druge, plemenite i dobrodušne. U narodu je ostala izreka: “Ima dušu što na bosiljak miriše”.

Najčešći nadimak koji se daje Bosiljkama je Bosa.

