Prema nauci, ima savršene crte lica: Ova glumica je zvanično najlepša žena na svetu (foto)

Lepota nije samo u oku posmatrača – ponekad je u brojevima. Prema istraživanju zasnovanom na drevnom grčkom principu zlatnog reza, izračunato je koje žene imaju gotovo savršene proporcije lica. Rezultat je lista koja kombinuje nauku i estetiku, a na njenom vrhu kao najlepša žena sveta našla se glumica Ema Stone. I to sa neverovatnih 94,72% podudarnosti sa idealnim proporcijama.

Šta je zlatni rez i zašto je važan?

Zlatni rez (1:1.618) je matematički odnos koji se vekovima koristi u umetnosti, arhitekturi i prirodi. Kada se primeni na ljudsko lice, otkriva koliko su proporcije blizu idealnog sklada. Vi ga možete zamisliti kao nevidljivu mrežu koja meri simetriju očiju, nosa, usana i vilice.

Ko je na listi najlepših žena sveta?

Na osnovu digitalnog mapiranja lica, lista uključuje poznate glumice i manekenke koje se izdvajaju po harmoniji crta. Iako se donedavno verovalo da Džodi Komer nosi tu titulu, novo istraživanje dr Džulijana De Silve, kozmetičkog hirurga iz Londonskog centra za naprednu plastičnu hirurgiju, pokazalo je drugačiji rezultat.

„Ona je postigla najviši rezultat za oblik obrva (94,2%) i impresivne ocene za usne i liniju vilice. Njen profil je gotovo savršen – linija vilice od 97%, a savršeno izbalansirane usne sa rezultatom od 95,6%, naveo je dr. Silva.

Holivud izgleda da je epicentar lepote, sa brojnim poznatim glumicama koje su se našle na vrhu. Evo kompletne liste prvih deset.

Ema Stoun Zendaja Frida Pinto Vanesa Kirbi Džena Ortega Olivija Rodrigo Margo Robi Ajšvarija Rai Bačan Tang Vei Bijonse

Najlepše žene sveta prema zlatnom rezu nisu samo rezultat matematičke formule – one su dokaz da proporcija i simetrija imaju moć da oblikuju našu predstavu o lepoti. Sledeći put kada pogledate lice koje Vas očara, setite se da iza tog osećaja možda stoji drevna formula.

Možda ćete se zapitati: da li je lepota zaista univerzalna ili je ipak subjektivna? Vi možete da komentarišete – da li se slažete sa ovim izborom ili biste dodali neko drugo ime? Upravo ovakve liste podstiču razgovor i otkrivaju koliko se nauka i emocija prepliću.

