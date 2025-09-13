Prema numerolozima, ljudi rođeni na ovih 5 datuma su prirodni manipulatori i najveći mentalni igrači

Numerolozi veruju da datum rođenja može uticati na karakter i ponašanje osobe, njene sklonosti, preferencije i interakcije sa drugima.

Određeni datumi rođenja povezani su sa sklonošću ka igranju psiholoških igara i manipulaciji drugima, piše The Daily Jagran. Govorimo o pet specifičnih brojeva u datumu rođenja:

Rođen 3. u bilo kom mesecu

Numerolozi kažu da se broj 3 povezuje sa prijateljstvom, kreativnošću i društvenošću. Ljudi rođeni ovog dana su često privlačni i ubedljivi. Iako uživaju u interakciji sa drugima, mogu imati i tendenciju da koriste svoj intelekt i šarm kako bi usmerili diskusije na način koji će im koristiti.

Rođen 7. u bilo kom mesecu

Broj 7 se povezuje sa duhovnošću i kritičkim razmišljanjem. Numerolozi kažu da su ljudi rođeni ovih dana obično sofisticirani mislioci, ali takođe mogu imati sklonost da manipulišu drugima.

Rođen 2. u bilo kom mesecu

Numerolozi povezuju one rođene na ovaj dan sa diplomatskim, intuitivnim i osetljivim osobinama. Ovaj broj označava harmoniju i ravnotežu.

Međutim, osobe rođene u znaku broja 2 takođe mogu koristiti svoju razvijenu intuiciju da kontrolišu okolnosti i poboljšaju svoje odnose.

„Često traže potvrdu ljubavi i emocionalne stabilnosti, pa mogu pribegavati psihološkim igrama kako bi procenili ljubav i odanost drugih“, navodi se u članku.

Rođen 5. u bilo kom mesecu

Rođeni 5. su prirodno radoznali i hrabri. Numerolozi kažu da 5 znači fleksibilnost i nezavisnost. Ali ponekad ljudi rođeni ovih dana mogu da iskoriste ovu fleksibilnost da promene svoj stav i ponašanje u svoju korist u različitim situacijama. Oni koriste razne psihološke trikove kao mehanizam kontrole.

Rođen 9. u bilo kom mesecu

Numerolozi kažu da su oni rođeni 9. u bilo kom mesecu često idealisti, ljubazne i saosećajne osobe. Devetka simbolizuje saosećanje i altruizam.

„Međutim, ovi ljudi ponekad pribegavaju psihološkim igrama kako bi testirali iskrenost tuđih namera ili da bi kontrolisali događaje kako bi postigli svoje ciljeve“, dodaju autori.

