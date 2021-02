Preminuo legendarni džez muzičar

Čuveni džez pijanista i jedan od pionira tog muzičkog pravca, Čik Korija koji je osvojio čak 23 Gremije preminuo je u 79. godini.

Kako se navodi na njegovom Fejsbuk profilu, Čik Korija preminuo je od retke vrste kancera koji je otkriven nedavno. U svojoj karijeri, osvojio je 23 Gremija i bio je četvrti nominovani umetnik u istoriji Gremija.

„Tokom svog života i karijere Čik je uživao u slobodi i zabavi u stvaranju nečeg novog. Bio je voljeni suprug, otac i deda, mentor i prijatelj. Svojim radom i decenijama koje je proveo obilazeći svet dirnuo je i inspirisao živote miliona“, navodi se u postu.

Korija je bio višestrani muzičar – kompozitor, klavijaturista, vođa sastava i povremeni perkusionista. Bio je deo benda Majlsa Dejvisa krajem 60-ih i pojavio se na ključnim Dejvisovim albumima kao što su ,,In a silent way“, ,,Bitches brew“ „A tribute to Jack Johnson“ i „On the corner“.

Nakon rada sa Dejvisom, osnovao je svoj bend, „Return to forever“, eksperimentišući različitim žanrovima i stilovima.

Osnovao je i avangardnu grupu „Circle“. Radio je na mnogim drugim projektima, uključujući duete sa Herbijem Henkokom i vibrafonistom Garijem Bartonom. Snimao je i izvodio klasičnu muziku, standarde, solo originale, latino džez i tribjute velikim džez pijanistima.

Prošle godine, Korija je izdao dvostruki album „Plays“, koji svirao na raznim koncertima „naoružan“ jednostavno svojim klavirom.

„Kao što trkač voli da trči jer se oseća jednostavno dobro, i ja volim da sviram klavir samo zato što se osećam dobro“, rekao je Korija svojevremeno. „Mogu jednostavno da prebacim brzinu i pređem u drugi smer ili da pređem na drugu pesmu ili šta god želim da uradim. Dakle, to je stalni eksperiment. “

U svojoj poslednjoj objavi na Fejsbuku, Korija se zahvalio svima koji su mu tokom karijere pomogli da vatra njegove muzike gori jarko.

„To želim svakome ko dar ima da svira, piše, izvodi… Ako ne zbog sebe, onda zbog nas ostalih. Nije samo da svetu treba više umetnika, već je i jako zabavno. “

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.