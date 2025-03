Prenose opasne bolesti, a već ih ima svuda: Evo šta nikako ne smete da uradite ako vam uhvati krpelj

Krpelji su deo prirode i ako dugo boravimo na otvorenom, čak i ako su nam ruke i noge prekrivene odećom, krpelj se može zalepiti za kožu, što nije nimalo prijatan osećaj. Lekari ističu da nije opasan svaki krpelj, već samo oni insekti koji su zaraženi. Od bolesti koje krpelji prenose na našim prostorima najčešće su lajmska borelioza i krpeljni meningoencefalitis, a ređe tularemija, mediteranska pjegava groznica, anaplazmoza, babezioza, erlihioza, što je uslovljeno prirodnim staništem vektora – krpelji sa povoljnim uslovima za razmnožavanje.

Zato je važno što pre ukloniti krpelja sa kože, a za to postoje različite metode; od paljenja cigaretom do gušenja u ulju ili vazelinu. Međutim, kako je za WebMd rekla dr. Kerol DerSarkissian, postoji samo jedan ispravan način za bezbedno uklanjanje krpelja. Za ovo vam je potrebna samo šiljasta pinceta (ne one sa četvrtastim vrhom za čupanje obrva), a odmah možete da pripremite alkohol za trljanje (ako ga nemate, mesto gde je bio krpelj možete oprati vodom i sapunom).

Očistite mesto ubrizgavanja alkoholom.

Stavite pincetu na kožu tako da možete što bliže glavi krpelja.

Povucite polako i čvrsto, ne trzajte.

Ponovo očistite mesto ugriza i ruke alkoholom ili sapunom i vodom.

„Ako se deo glave odlomi i ostane, možete pokušati da ga uklonite pincetom, ali ako ne možete, nije problem“, kaže doktorka.

Šta učiniti sa uklonjenim krpeljom?

Idealno bi bilo da se krpelj pošalje na analizu da se vidi da li je zaražen, a u zavisnosti od toga lekar može da prepiše i terapiju antibioticima. Ako odlučite da ga pošaljete na analizu, stavite ga u zapečaćenu posudu sa vlatima za travu kako biste ga održali u životu. Ako ipak odlučite da ga se sami rešite, možete:

utopiti u posudu sa alkoholom

baciti u toalet

zamotati ga čvrsto lepljivom trakom i bacite u smeće.

„Šta god da radite, izbegavajte da ga gnječite prstima jer je to još jedan način da se zarazite“, kaže dr. DerSarkissian.

Kada se treba javiti lekaru?

Ako imate neki od simptoma lajmske bolesti kao što su:

jeza

groznica

glavobolja

bolovi u mišićima

osip

