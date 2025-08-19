Pretrage na Google-u zbog kojih policija može da vam pokuca na vrata

Internet nam često olakšava život, ali neke pretrage mogu privući neželjenu pažnju nadležnih službi. Evo spiska tema koje je bolje izbegavati kada kucate u Google pretrazi.
Pretrage koje alarmiraju pravosudne organe
Kako napraviti bombu: Dokumentovani slučaj iz 2013. pokazuje da muškarac koji je tražio uputstva za pravljenje bombe nije prošao neprimećeno – policija mu je ubrzo zakucala na vrata.
Insajdersko trgovanje na međunarodnim računima: Jedan trader je nakon radoznalih pretraga o trikovima na berzi završio pod prismotrom istražitelja zbog sumnje na prevaru.
Kako proizvesti droge ili druge ilegalne supstance: Bilo koja takva pretraga može aktivirati alarm u sistemima za praćenje potencijalnih kriminalnih aktivnosti.
Medicinske dileme i samodijagnoza
Simptomi bolesti: “Dr Google” ume da vas uplaši neutemeljenim dijagnozama, zato pri ozbiljnim zdravstvenim problemima uvek se obratite lekaru.
Da li je određeni mladež (ili hrana koju volite) kancerogena: Internet forumi često šire neutemeljene tvrdnje o povezanosti svakodnevnih navika i raka, što može izazvati nepotreban stres.
Nesanica: Pretraga saveta za nesanicu na forumima lako preraste u horor priče koje dodatno komplikuju vaš san.
Uznemirujući i grafički sadržaji
Stenice i parazitske buve: Fotografije insekata koji se hrane ljudskom krvlju mogu stvoriti fobiju i nelagodnost.
Larve u ustima i uklanjanje parazitskih larvi iz kože: Ove teme prate gorke i neprijatne ilustracije koje mogu ostaviti dugotrajan utisak.
Plavi vafli, harlekinova ihtioza i Fournierova gangrena: Izmišljene i retke bolesti često dolaze s uznemirujućim fotografijama, pa je bolje ne tražiti ih da ne biste “zaradili” traumu.
Neočekivane teme koje mogu biti problematične
Bakterije u pupku: Iako su neškodljive, detaljne slike mogu biti izuzetno neprijatne.
Zabava s limunima: Nema veze sa citrusima – rezultati vode ka uznemirujućim fotografijama starijih muškaraca.
Stvari koje su ljudi pronašli u hrani: Priče o insektima, fragmentima stakla ili drugim “ukrasima” u tanjiru ostavljaju trajni odbojni utisak.
Digitalni otisci i privatnost
Koliko Facebook zna o meni: Informacije o vašem profilu mogu se pronaći, ali često bez konteksta koji bi vam bio od pomoći.
Gde je moj telefon?: Lokacijski podaci koje Google čuva mogu biti toliko detaljni da pomisao na praćenje postane zastrašujuća.
Vaša email adresa: Stranice koje objavljuju ukradene ili javno dostupne adrese rizikuju vašu privatnost i mogu širiti paniku.
Budite svesni da internet pamti gotovo sve, i pre nego što kliknete „pretraži“, dobro razmislite koje reči unosite. Policija i druge službe sve češće koriste alate za nadzor nad aktivnostima na mreži, pa je najbolje držati se sigurnih tema.
