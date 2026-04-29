Previše dnevnog spavanja može biti znak ozbiljnih zdravstvenih problema, upozoravaju naučnici

Previše dnevnog spavanja povezano je sa većim rizikom od smrti kod starijih osoba, pokazuje nova studija iz Opšte bolnice Brigam i Ženske bolnice u Masačusetsu.
Između 20% i 60% starijih osoba povremeno drema tokom dana, kažu istraživači.
IPovremene kratke pauze tokom dana pokazale su korisne efekte. Ali česta ili produžena dnevna pospanost u ovoj starosnoj grupi povezana je sa raznim zdravstvenim problemima.
Studija je pratila 1.338 starijih osoba do 19 godina starosti, beležeći vreme i trajanje njihovog dnevnog sna pomoću uređaja koji se nosi na zglobu. Zatim su analizirane stope smrtnosti od svih uzroka.
Rezultati i zaključci studije
Duže i češće dremke — ili spavanje ujutru — povezane su sa povećanim rizikom od smrtnosti i mogu biti rani znak pogoršanja zdravlja, navodi se u saopštenju bolnice Masačusets General Brigam, a prenosi Foks njuz.
Jutarnje dremke povezane su sa oko 30% većim rizikom od smrtnosti. A svaki dodatni sat dnevnog sna povezan sa oko 13% većim rizikom. Svaka dodatna dremka dnevno povećava rizik za oko 7%.
„Prekomerno dremanje u kasnijem životu povezano je sa neurodegeneracijom, kardiovaskularnim bolestima i višim stopama bolesti. A mnogi od ovih nalaza zasnivaju se na samoprijavljenim navikama spavanja i ne uključuju detalje kao što su vreme i redovnost dremki“, rekao je glavni autor Čenlu Gao, istraživač na odeljenju za anesteziologiju u bolnici Masačusets General Brigam.
„Naša studija je jedna od prvih koja pokazuje vezu između objektivno izmerenih obrazaca previše dnevnog spavanja i smrtnosti. Sugeriše da postoji velika klinička vrednost u praćenju ovih obrazaca kako bi se rano otkrila zdravstvena stanja.“
Studija ima neka ograničenja. Pošto je opservacionog tipa, pokazuje samo povezanost, a ne uzročno-posledičnu vezu, između dremkanja i smrtnosti, izveštava Foks njuz.
Studija takođe nije uzela u obzir sva moguća zdravstvena stanja učesnika, a praćenje sna merilo je kretanje, a ne moždanu aktivnost. Zbog toga se odmor ponekad može pogrešno protumačiti kao san.
Pored toga, pošto su učesnici bili stariji beli muškarci sa Srednjeg zapada, rezultati se možda ne odnose na druge populacije.
„Važno je naglasiti da je ovo korelacija, a ne uzročna veza. Prekomerno dremkanje verovatno ukazuje na postojeće bolesti, hronična stanja, poremećaje spavanja ili poremećaj cirkadijalnog ritma“, rekao je Gao.
„Sada kada znamo da postoji jaka veza između obrazaca dremkanja i smrtnosti, možemo razmotriti korišćenje nosivih uređaja za praćenje dnevnog sna kako bismo predvideli zdravstvena stanja i sprečili dalje pogoršanje.“
Studiju su podržali Nacionalni instituti za zdravlje i srodni istraživački programi.
