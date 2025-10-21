Previše može biti fatalno: Jeziva sudbina mlade majke koja je u kratkom roku popila 2 litre vode!

Voda je zdrava, ali njena prekomerena upotreba može biti i fatalna

Amerikanka Ešli Samers umrla je u 35. godini nakon što je popila oko dva litra vode za samo 20 minuta.

Ova majka dvoje dece provela je opušten dan na jezeru Frimen tokom slobodnog vikenda početkom prošlog jula, ali je poslednjeg dana svog kratkog odmora osetila vrtoglavicu i glavobolju.

Ova dva simptoma su najčešći simptomi dehidratacije, a Ešli je ubrzo posegnula za vodom, ali ništa nije moglo da utoli njenu žeđ. Popila je četiri flašice vode od 500 mililitara u kratkom vremenskom periodu, a ubrzo je usledio koban ishod.

Fatalan ishod

Kada se ova mlada žena vratila kući, srušila se u svojoj garaži, zadobivši edem mozga – stanje opasno po život. U bolnici joj je dijagnostikovana takozvana hiponatremija, stanje koje se razvija kao rezultat činjenice da u telu postoji višak vode, a manjak natrijuma.

Ovo stanje može da se javi i kada neko popije preveliku količinu vode u kratkom vremenskom intervalu, što prevazilazi sposobnost složenih sistema organa, pre svega bubrega, da regulišu ravnotežu tečnosti u organizmu, prenosi „Daily Mail“.

Šok za porodicu

“Bio je to ogroman šok za sve nas. Samo smo mislili da li je to uopšte moguće. Ona se osećala kao da nikako ne može da se napije dovoljno vode. Kada smo stigli do pristaništa čekalo nas je 20 minuta vožnje čamcem. Ona je popila četiri flašice vode za tih 20 minuta”, rekao je Devon Miler, Ešlin rođeni brat.

