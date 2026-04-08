Pričate li i vi nekad sami sa sobom? Evo kako to objašnjavaju psiholozi

 –  
Foto: Vinicius Wiesehofer - Unsplash

Za nekoga je to samo misao koja proleti. Drugi će te tvrdnje izreći na glas. Evo kako to tumače psiholozi.

Mnogi od nas ponekad pričaju sami sa sobom, mada to ne bismo da priznamo Iako ljudi često povezuju „samopričanje“ sa problemima mentalnog zdravlja, zdravstveni radnici se uopšte ne slažu sa tim stavom.

Svako razgovara sa sobom na svesnom ili nesvesnom nivou. Svaki put kad u sebi ponovimo: „Zakasniću“, ili „Ova haljina mi baš dobro stoji“, obratili smo se samima sebi. Pričate li i vi nekad ovako?

Šta kažu psiholozi

– Izražavajući pojedine misli na glas omogućavamo sebi bolje razumevanje sadašnjosti i budućnosti pa bismo svi to trebali da radimo – tvrdi klinička socijalna radnica, psihoterapeutkinja i autorka više knjiga s područja psihologije Lisa Ferentz.

Upravo se tom metodom ona služi kako bi svojim klijentima usadila pozitivnu sliku o sebi i o danu koji je pred njima.

Ona svojim klijentima savetuje da zapisuju misli o tome na čemu su sve zahvalni. Šta smatraju svojim jakim stranama i koje su im pozitivne strane. Tada im kaže da stanu pred ogledalo i to što su napisali izgovore na glas, sami sebi.

– Ne odustajte čak i ako vam se to čini glupo. Kao i s drugim stvarima, kad se jedanput uvežbate i ovoj metodi pristupite s pozitivne strane, otkrićete da je to u biti jako jednostavno. Vodi nas kroz život bili mi toga svesni ili ne – kazala je Ferentzova.

Čak je i studija Univerziteta Lethbridge potvrdila da su studenti koji su sebi govorili pozitivne stvari uspeli da promene svoju perspektivu, stavove i reakcije na podražaje iz okoline. Ferentzova stoga savetuje ljude da na to.

– Kad pozitivno šapćemo, to nam daje snagu da se suočimo s izazovima koji su pred nama – kazala je pojašnjavajući da i sportisti čine isto to uoči takmičenja. To ne znači da je poželjno na glas izgovarati frustracije.

– Definitivno postoji vrednost u razumevanju svojih osećanja, bili oni pozitivni ili negativni. Ali izgovarajući negativne misli na glas može imati suprotan učinak – naglasila je Ferentz.

Umesto toga preporučuje ljudima da, kad su već artikulisali šta ih muči, odluče ima li smisla zadržati takve misli. Ili je to nešto preko čega možemo preći i zaboraviti na to.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com