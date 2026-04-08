Pričate li i vi nekad sami sa sobom? Evo kako to objašnjavaju psiholozi

Pričate li i vi nekad sami sa sobom? Stručnjaci tu pojavu ne smatraju lošom. Naprotiv, ima mnogo pozitivnih aspekata.

Pričate li i vi nekad sami sa sobom? Za nekoga je to samo misao koja proleti. Drugi će te tvrdnje izreći na glas. Evo kako to tumače psiholozi.

Mnogi od nas ponekad pričaju sami sa sobom, mada to ne bismo da priznamo Iako ljudi često povezuju „samopričanje“ sa problemima mentalnog zdravlja, zdravstveni radnici se uopšte ne slažu sa tim stavom.

Svako razgovara sa sobom na svesnom ili nesvesnom nivou. Svaki put kad u sebi ponovimo: „Zakasniću“, ili „Ova haljina mi baš dobro stoji“, obratili smo se samima sebi. Pričate li i vi nekad ovako?

Šta kažu psiholozi

Za nekoga je to samo misao koja proleti, a drugi će te tvrdnje izreći na glas.

– Izražavajući pojedine misli na glas omogućavamo sebi bolje razumevanje sadašnjosti i budućnosti pa bismo svi to trebali da radimo – tvrdi klinička socijalna radnica, psihoterapeutkinja i autorka više knjiga s područja psihologije Lisa Ferentz.

