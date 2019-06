Pričate sami sa sobom? Ne, niste čudni, to je zapravo sjajna navika

Da li ste ikada pričali sami sa sobom? Ako je odgovor da i ako ste strahovali da to baš i nije najnormalnije, nemojte brinuti jer vas takav razgovor samo čini pametnijim.

Tako bar tvrdi doktorka Lisa Ferenc, psihoterapeut i autrorka knjige ‘Finding Your Ruby Slippers: Transformative Life Lessons From the Therapist’s Couch’, koja objašnjava da izgovaranje unutrašnjih misli naglas ljudima pomaže da se bolje izbore sa trenutnim situacijama.

Ona svoje klijente podstiče da pričaju naglas kada su sami kako bi stvorili pozitivnu sliku o sebi. Ferencova navodi da je sjajno da ljudi govore što više jer „ne postoji ništa važnije od razgovora sa samim sobom, zbog toga što nas unutrašnji monolog suptilno obaveštava o našim mislima, emotivnim stanjima i izborima ponašanja“.

Takav razgovor vam, tvrdi doktorka, može pomoći i kada imate loš dan. Ferencova klijentima savetuje da na papiru napišu svoje vrline i pozitivne misli, a da onda to pročitaju pred ogledalom.

– Ne odustajte čak i ako vam se to čini glupo. Kao i s drugim stvarima, kad se jedanput uvežbate i ovoj metodi pristupite s pozitivne strane, otkrićete da je to u suštini vrlo jednostavno. Vodi nas kroz život bili mi toga svesni ili ne – kazala je Ferencova.

Da li takav pristup deluje?

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu Letbridž u Kanadi pokazalo je da su studenti koji su praktikovali ove vežbe uspeli da promene svoje poglede, stavove i reakcije na situacije iz svoje okoline.

Lisa Ferenc to objašnjava na sledeći način: „Kada sebi šapnemo nešto pozitivno u uvo, to nam daje malo više snage i hrabrosti i bolje se nosimo sa teškim danima“.

Ljudi koji se vrlo često bore sa „lošim danima“ su sportisti, a upravo oni i najviše pričaju sami sa sobom. Zbog čega? Kako bi se motivisali i stigli do pobede, naravno.