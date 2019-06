Snimci koji LEDE KRV U ŽILAMA (video)

Užas!

Iz nedavno objavljenih dokumenata CIA o istraživanju parapsiholoških fenomena može se naslutiti da bi neki fenomeni mogli biti i dokazani. Dokumenti su objavljeni tek nakon zahteva za skidanjem oznake tajnosti, a većina informacija temelji se na kineskim istraživanjima. Ovo su neki od najzanimljivijih zaključaka dokumenta.

Naredne godine je isti časopis organizovao parapsihološku konferenciju u Šangaju gde je učestvovao u više od 20 istraživačkih instituta i univerziteta iz svih delova sveta. Godine 1981. je utemeljeno stotinak institucija gde bi proučavali decu sa posebnim sposobnostima.

Naredne godine je kineska akademija nauka sponzorisala javnu konferenciju u Pekingu. Jedini cilj bila je rasprava o ljudima s parapsihološkim sposobnostima. Iste godine otkriven je Zang Baošeng. Naime, na jednom univerzitetu komunističke partije u Pekingu desetine ljudi su testirani kako bi pokušali da otkriju ima li među njima neki potencijalni telepata.

Većina istraživanja bila je negativna, ali Baošeng je šokirao istraživače. Pokazao je određene parapsihološke sposobnosti. Naredne godine opet su ga podvrgli istraživanju, ali ovog puta je čak 19 naučnika posmatralo testove na odseku za fiziku učiteljskog fakulteta u Pekingu. Pokazalo se da Baošeng može prebacivati male predmete iz zatvorenih skladišta samo snagom uma.

Šest meseci su naučnici pratili Baošenga i on je u nekoliko navrata komade papira stavljao u staklenu cev i onda ih vadio napolje. Testove je ponovio s malim insektima. Nekoliko godina kasnije njegove moći snimljene su i videokamerom. Navodno se na tri sličice filma jasno vidi kretanje pilule kroz kanale staklene cevi.

Jedan drugi dokument, pod nazivom „Research Into Paranormal Ability To Break Through Spatial Barriers“ (Istraživanje paranormalnih sposobnosti u rušenju prostornih barijera) donosi i opis jednog specifičnog eksperimenta u kom je Baošeng učestvovao.

– Drveni kabinet dimenzija 120x180x60 centimetara korišćen je kao zatvoreni magacin. Listovi papira sa jedinstvenim oznakama postavljeni su na gornju policu. Baošeng je uspeo da izvuče papire i vrati ih natrag u kabinet koji je ostao čitav i zatvoren sve vreme. To pokazuje da je čak i u velikim magacinima moguće probiti prostorne barijere – piše u dokumentima CIA.

„Ameriken džurnal of čajniiz medisin“ preneo je slične neverovatne priče, a među njima najzanimljivija je ona o Šulin Sun. Ona je navodno mogla da ubrza rast semena. Snagom vlastitog uma navodno je mogla da podstakne rast semena nezamislivom brzinom.

U roku od 20 minuta bi seme proklijalo i pustilo korenje dugo nekoliko centimetara. Isti istraživači pišu da je čak 180 puta San uspešno prikazala klijanje semena i to samo korišćenjem snage uma.