Prijatelj ili sponzoruša? 7 znakova da te neko voli samo dok plaćaš

Kako da prepoznaš da si samo bankomat u nečijem životu, a ne pravi prijatelj?

Nekad ti se čini da ste bliski. Deliš, daješ, plaćaš – ali kad se novčanik zatvori, zatvori se i njihova pažnja. Ako se pitaš da li te neko voli zbog tebe ili zbog tvoje kartice, evo 7 znakova koji razotkrivaju interesne odnose u najobičnijem pakovanju.

1. Uvek si ti taj koji plaća

Bez obzira da li ste na kafi, večeri ili putovanju – tvoj novčanik je uvek u prvom planu. Ako se nikad ne ponude da podele trošak, to nije slučajnost.

2. Nestaju kad nemaš

Čim spomeneš da si u finansijskoj stisci, oni se misteriozno povuku. Nema poziva, nema poruka. Njihova pažnja je direktno proporcionalna tvojoj kupovnoj moći.

3. Pokloni su valuta pažnje

Ako te hvale samo kad im nešto kupiš, a ostatak vremena si nevidljiv – to nije ljubav, to je transakcija.

4. Ne interesuje ih tvoja priča, već tvoj status

Ne pitaju kako si, već gde si bio, šta si kupio i koliko zarađuješ. Tvoja vrednost se meri kroz materijalno.

5. Uvek imaju “hitne” potrebe kad znaš da si slab na njih

“Treba mi samo za ovu ratu”, “Nemam za lekove”, “Ma vratiću ti čim stigne plata” – a plata nikad ne stigne. Emocionalna manipulacija kroz sažaljenje je njihov alat.

6. Ne ulažu ništa osim prisustva

Neće ti pomoći, ne nude podršku, ne donose ništa za sto – osim svog prisustva i očekivanja da ih izdržavaš.

7. Ljubav se meri kroz trošak

Ako se osećaš kao da moraš da platiš da bi bio voljen, to nije odnos – to je ugovor bez emocije.

Kako da se zaštitiš?

Postavi granice. Testiraj odnos kad nisi u mogućnosti da daš. Pravi prijatelji ostaju i kad nemaš. Oni drugi – nestanu čim se ugasi svetlo iz tvoje kartice.

Ne moraš biti bogat da bi bio vredan. Ako te neko voli samo dok plaćaš – ne voli te. Voli ono što dobija. A ti zaslužuješ više.

