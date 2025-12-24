Prisluškuju vas preko aplikacija? Isključite ove 3 opcije odmah – vaše razgovore više niko neće slušati

Koliko puta vam se desilo da sa prijateljicom pijete kafu, pričate o novom usisivaču, a čim uzmete telefon u ruke – iskoči reklama baš za taj usisivač? Niste poludeli i niste paranoični. Ma dajte, pustite priče da je to slučajnost. Tehnologija je napredovala, ali ne baš toliko da nam čita misli – oni nas jednostavno slušaju. Mnogi i dalje odmahuju rukom, ali prisluškuju vas preko aplikacija više nego što možete i da zamislite. Ne brinite, ne morate biti haker da biste ovo rešili. Treba vam samo minut vremena i par klikova da im „zapušite uši“.

Gde se kriju „špijuni“ u vašem džepu?

Verujte mi, situacija nije bezazlena, ali rešenje je prosto ko pasulj. Vaš telefon je po fabričkim podešavanjima često otvoren kao knjiga. Aplikacije traže dozvole koje im realno ne trebaju. Zašto bi, recimo, aplikacija za baterijsku lampu tražila pristup vašem mikrofonu? Nema logike, zar ne? Upravo tu leži zec. Ako ne preuzmete kontrolu, oni će nastaviti da beleže vaše navike, želje i razgovore kako bi vam prodali sve i svašta.

1. Odmah oduzmite dozvolu za mikrofon

Prva i najvažnija stvar koju morate uraditi. Uđite u Podešavanja (Settings), pa pronađite stavku Privatnost (Privacy) ili Menadžer dozvola. Tu ćete naći listu svih aplikacija koje imaju pristup mikrofonu. Šokiraćete se kad vidite spisak. Isključite mikrofon svemu što nije telefon, Viber, WhatsApp ili Skype. Igrice, navigacije, lampe i društvene mreže ne moraju da vas čuju dok pričate sa ukućanima. Ovo provereno radi i odmah ćete primetiti razliku u reklamama.

2. Ugasite glasovne asistente ako ih ne koristite

Svi ti „pametni“ pomoćnici kao što su Google Assistant ili Siri su korisni, ali oni su dizajnirani da slušaju ključne reči. Da bi čuli „Hej, Google“, oni moraju da slušaju non-stop. To je kao da imate komšiju koji stalno drži uho na vašim vratima. Ako ne izdajete glasovne komande svaki dan, idite u podešavanja i deaktivirajte glasovnog asistenta. Osim što ćete sačuvati privatnost, baterija će vam trajati duže. Dve muve jednim udarcem!

3. Zaustavite personalizovane oglase

Ovo je mesto gde se obrće novac. Google i Facebook prave profil o vama na osnovu onoga što tražite i o čemu pričate dok prisluškuju vas preko aplikacija. Uđite u svoj Google nalog, nađite sekciju Podaci i privatnost i isključite opciju Personalizovani oglasi. Takođe, obrišite istoriju glasovnih aktivnosti. Time im poručujete: „Nisam ja roba na rasprodaji“. Možda će vam reklame i dalje izlaziti, ali bar neće biti one jezive koje znaju šta ste jeli za ručak.

Povratite svoj mir već danas

Nemojte da vas mrzi da ovo uradite. U pitanju je vaša intima. Kada isključite ove opcije, telefon ponovo postaje samo alat koji vama služi, a ne alat koji služi drugima da vas analiziraju. Osećaj da niko ne „viri“ u vaše razgovore je neprocenjiv. Uradite ovo sada, ne ostavljajte za sutra! Vaš miran san i privatnost vaših razgovora su najvažniji. Javite nam u komentarima da li ste primetili promenu – kladim se da hoćete!

