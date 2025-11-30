Pritisnite tačku poznatu kao „izvor sreće“, odmah će vas proći žmarci po telu!

U našem telu postoji organ, o kome se veoma malo priča, a predstravlja nepresušan izvor sreće i radosti. Pronađite svoju „tačku sreće“

U našem telu postoji organ, o kome se veoma malo priča. To je grudna žlezda (timus) i na njoj se nalazi tačka sreće.

Smeštena je u gornjem delu grudnog koša i možete jednostavno da je pronađete. Samo je neophodno da dva sastavljena prsta stavite na jamu na prednjem donjem delu vrata, neposredno iznad grudne kosti. To će i biti približno mesto timusa.

Tačka sreće

Timus nazivaju i „tačkom sreće“, a tvrdi se da žlezda pomaže u neutralisanju negativne energije, jačanju imunog sistema i celokupnog zdravlja.

Blago lupkanje i masiranje ove tačke su veoma su efikasne metode koje pomažu podizanju vaše energetske vibracije na viši nivo.

Veruje se da upravo ova tačka održava energiju našeg tela. Zato, kada se u našem energetskom sistemu dešava disbalans, baš ta žlezda može da pomogne. Ona je most između tela i mozga.

Kako da stimulište izvor sreće?

Za poboljšanje potrebno je da stimulišete grudnu žlezdu (timus) što možete učiniti i pesnicom – kao Tarzan (samo blago lupkati, ne udarati se u grudi). Možete je lupkati ili maziti prstima, masirati. Radite to u trajanju od približno 20-30 sekundi i pri tome duboko dišite. Naravno, možete izgovarati i neku pozitivnu afirmaciju u tom trenutku.

Saznaćete kada se vaša „tačka sreće » aktivirala « – imaćete osećaj da vam prolaze žmarci po telu, i imaćete osećaj radosti i sreće. Ne očekujte da se to desi odmah, nekad je potrebno da prođe određeno vreme.

Ova tehnika vam može pomoći da se rešite anksioznosti i stresa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com