Pogledajte u svoj novčanik: Ako ovo imate unutra, privlačite bedu umesto bogatstva – odmah izbacite

Saznajte koje stvari u novčaniku blokiraju priliv finansija. Jednostavni saveti za privlačenje novca i bolju energiju u vašem domu.

Privlačenje novca je tema o kojoj svaka od nas razmišlja kada plata prosto „iscuri“ kroz prste, a da nismo pošteno ni stigle do polovine meseca.

Mnoge od nas se trude, rade i štede, ali se čini da novčanik uvek ostaje poluprazan, bez obzira na sav uloženi trud.

Ponekad problem nije u tome koliko zarađujete, već u energiji koju nosite sa sobom, a vaš novčanik je glavni centar te energije.

Hajde da pogledamo šta to trenutno držite u torbi i zašto te sitnice blokiraju dotok finansija u vaš dom.

Haos od starih računa i priznanica

Prva stvar koju svako treba da uradi jeste da detaljno pregleda sve pregrade.

Ako unutra čuvate stare račune za struju, isečke iz prodavnice ili priznanice od pre tri meseca, nesvesno šaljete poruku da su vam dugovi bitniji od zarade.

Papirići koji predstavljaju potrošen novac bukvalno guše prostor za nove prihode.

Ispraznite ih odmah, jer taj „papirni nered“ stvara energetsku blokadu koja sprečava dobitak.

Fotografije dragih osoba – da ili ne?

Znamo da volite da vidite lica svoje dece ili unuka čim otvorite novčanik, ali tradicija i određena učenja kažu drugačije.

Novčanik je mesto isključivo za novac i ekonomsku stabilnost, a ne za emocije i porodične uspomene.

Slike dragih ljudi mogu „zbuniti“ energiju finansija, a neki veruju da se tako čak može i nauditi osobi sa slike kroz stalno trošenje.

Odvojite poseban medaljon ili futrolu za slike, a novčanik ostavite čistim za papirne novčanice.

Izlomljene kartice i nevažeći dokumenti

Da li imate neku staru karticu iz prodavnice koja više ne važi ili člansku kartu biblioteke iz 2018. godine?

Stvari koje više nemaju upotrebnu vrednost su simbol stagnacije i „mrtve“ energije.

Kada čuvate nešto polomljeno ili neupotrebljivo, zatvarate vrata za nove prilike i poslovne uspehe.

Sve što je oštećeno ili van funkcije treba da ide u kantu kako bi se napravilo mesto za sveže mogućnosti.

Pocepane novčanice i sitniš koji smeta

Često nam u prodavnici vrate neku „umornu“ i pocepanu novčanicu koju samo gurnemo na dno.

Odnosite se prema novcu sa poštovanjem – svaka novčanica treba da bude lepo složena, a ne zgužvana.

Takođe, previše sitnog novca koji vam otežava torbu može stvoriti osećaj težine i tereta.

Redovno praznite sitninu u posebnu teglicu kod kuće i videćete kako se menja vaša svest o bogatstvu.

ZLATNI SAVET

Uvek držite jednu novčanicu u crvenoj boji (ili u crvenoj pregradi) koju nećete trošiti. Prema verovanju, crvena boja privlači energiju rasta i vatre, što pomaže da se novac uvek vraća tamo odakle je izašao.

Koja boja novčanika je najbolja za privlačenje novca?

Najčešće se preporučuju crvena, tamno zelena ili braon boja, jer one simbolizuju vatru, rast i stabilnost zemlje.

Da li smem da držim talismane u novčaniku?

Da, mali predmeti poput lista deteline ili kineskih novčića su poželjni, pod uslovom da novčanik nije prenatrpan.

