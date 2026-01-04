Privucite novac i ljubav: Magična kutija ispuniće baš svaku želju, drži se na posebnom mestu

Magična kutija ili kutija želja je specifičan feng šui alat koji vam pomaže da ostvarite ono što ste zamislili.

Magična kutija koja ispunjava želje? Da, i to je moguće, samo morate da sledite korake stručnjaka

Feng šui stručnjaci savetuju da ispod kreveta ništa ne treba da se drži, zato što, prema njihovom verovanju, podsvest u toku noći upija mnogo više energije.

Neophodno je da ta energija bude čista i pozitivna, pa se preporučuje da prostor ispod kreveta bude prazan i da se na njemu ne gomilaju stare i bespotrebne stvari.

Kako možda već znate, ceo koncept feng šuija, baziran je na prostoru koji treba da bude uređen na pravi način, kako bi energija kroz njega neometano proticala.

Pohabane stvari, kutije pune raznih starih predmeta ili posteljina, koju ljudi često drže ispod kreveta, unose konfuziju u energiju koju vaša podsvest upija preko noći. Stoga, stručnjaci preporučuju da taj prostor očistite.

Šta je magična kutija?

Međutim, magična kutija ili kutija želja je specifičan feng šui alat koji vam pomaže da ostvarite ono što ste zamislili. Protoku pozitivne i blagodatne energije ispod kreveta, neće smetati kutija želja. Prema verovanju, njen uticaj na energiju je veoma pozitivan i ona vam donosi baš ono za čim čeznete.

Stručnjaci savetuju da kutija bude napravljena od izdržljivog i kvalitetnog materijala, kako biste na taj način energiji dali pozitivne vibracije.

Kako treba da izgleda magična kutija?

Poklopac treba da bude čvrst, jer on predstavlja vašu sigurnu i stabilnu energiju, usmerenu ka određenom cilju, dok otvorena kutija simboliše “otvoreniji” i slobodniji tip energije koji u vaš život donosi iznenađenja i dobre stvari kojima se ne nadate. Obe su jednako efikasne, a pravi model treba da odaberete na osnovu onoga što želite.

Materijal kutije treba da bude takođe čvrst i trajan. Drvo je idealan materijal, jer ono simboliše uzemljenje i održava čvrstu energiju delovanja i rasta.

Zlatna ili srebrna kutija, fino odrađena ili kutija ukrašena dragim kamenjem, pojačava osećaj obilja, dok če staklena podstaći energiju “jasnoće”. Pletena drvena kutija podstiče fleksibilnost i sugeriše prirodno kretanje, dok keramička i glinena pružaju energiju pažnje i nege.

Pre nego što stavite magične sitnice u kutiju, potrebno je da se zapitate šta će vas zaista učiniti srećnim. Zatim treba da sakupite predmete za zastupanje tih stvari i srećnih osećanja koje želite u svom životu.

Šta se stavlja u nju?

Potrebno je da u kutiju stavite predmete koji asociraju na vašu želju: ako su u pitanju novac i bogatstvo, u kutiju treba da stavite novčanice, zlatni nakit, zlatnike, dukate, drago i poludrago kamenje, kristale… Pritom, izbegavajte stavljanje sitnog novca i kovanica.

Ukoliko želite da privučete neku osobu pogodnu za ljubav, vezu i brak, u kutiju stavite crvene sveće, mirišljave kreme i ulja.

Stručnjaci dodaju i da je najbolje mesto za ovu kutiju, ono koje se nalazi ispod mesta na koje dolazi vaš stomak, odnosno pupak.

Na svaka tri meseca, potrebno je da otvorite kutiju i da pogledate sadržaj koji se u njoj nalazi. Slobodno u tim trenucima dodajte još nešto u kutiju ili izvadite predmete iz nje

