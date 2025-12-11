Prizor iz beogradskog autobusa izazvao debatu: Treba li se krstiti u javnom prevozu?

Prekrstiti se kada god autobus, trolejbus ili tramvaj prođe pored crkve postala je uobičajena pojava u GSP-u

Na prozoru autobusa na liniji 33 svojevremeno je osvanuo tekst o tome zašto je krštenje u prevozu bogohuljenje

Prekrstiti se kada god autobus, trolejbus ili tramvaj prođe pored crkve ili hrama postala je uobičajena pojava za određeni broj vernika koji se vozi GSP-om.

Ovo je bila tema jedne objave na Reditu u kojoj je korisnik podelio fotografiju iz autobusa u Beogradu. Na prozoru je bio zalepljen kratki tekst o tome kako je taj običaj zapravo bogohuljenje.

Objašnjenje ima tri aspekta

Autor teksta objasnio je da krštenje u prevozu može biti problematično, a svoje objašnjenje temelji na tri aspekta: teološki, građanski i psihološki.

– Teološki aspekt: KRSTITI SE U PREVOZU = BOGOHULjENjE

Krstiti se u prevozu može se smatrati delovanjem sa farisejskim motivima ukoliko osoba čini kako bi bila primećena, izazvalo divljenje ili stekla reputaciju pobožnosti pred Drugima, umesto da tačno i iskreno izvršava svoje verske dužnosti – na primer da poseti crkvu, ikad, ili bude dobar hrišćanin prema svima. I činite dobra dela. Praštajte. Ne budite svadljivi.

Jevanđelje po Mateju, glava 6, tačka 5, podseća da je iskrenost srca i motivacija ključni faktor u vršenju verskih obreda. Umesto da se posvetimo spoljašnjem pokazivanju vere pred drugima, Isus nas podstiče da budemo iskreni, ponizni i skromni u svojim duhovnim praksama. Treba da stremimo pre svega ka dubokom odnosu sa Bogom.

Dakle, iz perspektive jevanđelja po Mateju, krštenje u prevozu može biti problematično ukoliko se vrši iz farisejskih motiva, kako bi se dobila pažnja, pohvala ili priznanje od ljudi, umesto iskrenog služenja Bogu i izražavanja vere sa poniznim i iskrenim srcem. Kad se moliš, ne budi kao licemeri; oni vole da se mole stojeći po sinagogama i po raskrsnicama ulica, da bi ih ljudi videli. Zaista vam kažem, primili su platu svoju.“ (Matej 6:5)

Ukratko: budite dobri ljudi, i pravi hrišćani = verni hristoljupci i čovekoljubci, a ne paganski sujeverni.

– Građanski aspekt: Poštujte i druge ljude, i druge vere, saputnike u prevozu.

– Psihološki aspekt: Decentrirajte se od sebe, pomoć treba i drugima.

Ovaj tekst je na mreži Reddit izazvao veliku debatu o tome da li je to zaista bogohuljenje ili ne. Uglavnom, veliki broj komentatora je dao podršku autoru teksta.

