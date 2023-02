,,Probala sam najpopularniji trik za spavanje i oduševila se“: Evo kako da zaspite za samo 30 sekundi

Kao neko ko pati od insomnije, rešila sam da isprobam foru koja garantuje da ćete zaspati za 60 sekundi i, pravo da vam kažem, odlična je.

Odmah na početku da vam kažem – naravno da nisam stvarno zaspala za 60 sekundi. Ali, to uopšte ne umanjuje činjenicu da sam se nakon ove vežbe osećala mnogo smirenije, opuštenije, pospanije i da, zaspala sam mnogo, mnogo brže nego inače. Ako mene pitate, sve što ostavlja efekat bensedina, a nije bensedin i ne škodi organizmu, pun je pogodak, tako da vam iskreno preporučujem da probate.

U pitanju je čuvena vežba disanja 4-7-8

Uputstva su sledeća: spremite se za spavanje, legnete u krevet, smestite se tako da vam je udobno, zatvorite oči i dišete određenim tempom. Udah treba da traje četiri sekunde, zatim zadržite dah sedam sekundi, pa lagano izdišete vazduh osam sekundi. Pa onda ponovo. Ja sam udisala na nos, a izdisala na usta jer mi je tako bilo prirodno.

Možda deluje blesavo i banalno – što je ujedno i glavni razlog zašto sam godinama čitala o tom triku a nikad ga nisam probala – ali već posle nekoliko tura počnete da osećate kako se lagano smirujete. Primetila sam da sam fokusirana na brojanje, pa mi misli ne lete na sve strane, a disanje, iako u početku jeste čudno, značajno umiruje rad srca. Ako ste poput mene, i imate povremeno ubrzano lupanje srca, primetićete da je ovo sjajan trik za smirivanje.

Nisam gledala na sat, pa ne znam koliko je tačno vremena prošlo pre nego što sam zaspala, ali sam posle jedno 15-ak rundi osetila da sam potpuno smirena i opuštena i kao da mi je svaki delić tela potpuno opušten. Nastavila sam da se fokusiram samo na disanje, ne dozvoljavajući mislima da odu tamo gde bi želele i jako brzo zaspala. Kad kažem „jako brzo“ ne mislim za tri minuta, ali okvirno oko 10 do 15 minuta, što je za mene zaista jako brzo – budući da se inače satima vrtim po krevetu.

Definitivno je vredno pokušati

Ono što me je posebno fasciniralo kod ove tehnike jeste to što sam na trenutak osetila kao da mi je telo potpuno opušteno i gotovo kao da plutam. Nisam verovala da disanje može tako da utiče na čitav organizam – ali, eto, izgleda da legenda o 4-7-8 tehnici ne živi za džabe. Pošto mi je pomogla da zaspim tri večeri zaredom, rešila sam da testiram tehniku i tokom dana, u jako stresnim situacijama, kad mislim da mi je potrebno opuštanje.

Konkretno, našla sam se na snimanju magnetnom rezonancom, a oni od vas koji su bili znaju koliko to iskustvo može da bude neprijatno. Osetila sam da nailazi napad panike i počela da dišem na ovu foru u nadi da će me to smiriti (jer za bensedin je već bilo prekasno). I, gle čuda, veoma brzo sam se smirila – nisam odjednom postala najopuštenija osoba na svetu, i dalje sam osećala neku vrstu straha i neprijatnosti, ali srce je počelo mnogo sporije da kuca i napad panike se nekim čudom smirio. Ovde bih napomenula da mi se nikad ranije nije desilo da uspem tek tako da iskuliram napad panike, jer inače izađem u brzu šetnju ili drmnem tri rakije.

Dakle, tehnika 4-7-8 vas neće uspavati za 60 sekundi i neće vam rešiti sve probleme u životu, ali će vam garantovano u situacijama kad ste uznemireni pomoći da se smirite i i te kako će vas umiriti uveče pre spavanje. Definitivno je vredno pokušati, piše Noizz.rs.

