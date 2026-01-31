Probudite „femme fatale“ u sebi: Možete imati i 10 parfema, ali muškarci padaju isključivo na ova 3!

Svako voli da lepo miriše, ali i da drugima miriše lepo. Posebno je važan parfem i ženama i muškarcima kad krenu u osvajanje.

Koliko su nam parfemi i mirisi važni u životu, posebna je tema, i sad o njoj nećemo.

Svako voli da lepo miriše, ali i da drugima miriše lepo. Posebno je važan parfem i ženama i muškarcima kad krenu u osvajanje.

Određeni mirisi deluju poput afrodizijaka, bude sva čula i rasplamsavaju maštu, a to možete saznati na TikTok profilu Schoolboy’s Scents. Dečko koji se predstavlja kao stručnjak za parfeme otkrio je kakve mirise muškarci jednostavno vole osetiti na ženama.

Muškarci ne obraćaju pažnju samo na izgled žene, već pre svega na njen miris – i to vrlo intuitivno. Dakle, može li naš izbor mirisa pomoći privući vašu simpatiju? Jasan odgovor: da! Ako ste u potrazi za novim parfemom za ovu sezonu i želite privući pažnju muškaraca, otkrijte 3 parfema koji su uvek dobar izbor prema ovom muškarcu. A evo o kojim je parfemima reč:

YSL Libre

Topao i elegantan miris, sadrži note jasmina, cveta narandže i slatke lavande i idealan je za one posebne prilike u kojima želimo da pokažemo i svoju najbolju verziju. Namenjen je snažnim i samouverenim ženama koje treba da mirišu u skladu sa svojim karakterom.

Tom Ford Lost Cherry

Voćni i slatki miris s notama crne trešnje, gorkog badema i likera.

Xerjoff Lira

Ovaj parfem je femme fatale s gurmanskim vibracijama karamele, iskričavih citrusa, osvežavajuće lavande i mekim začinjenim jezgrom cimeta i sladića za opojan twist.

Bonus savet za parfeme

Parfem treba nanositi na mesta na kojima će telesna toplina lagano ispuštati parfem dok ne ispari. To su i mesta na kojima možete osetiti puls, poput vrata, odnosno iza uha, zglobovi, unutrašnji delovi lakta i iza kolena, ali i u predelu pupka i na prednju stranu šaka.

S obzirom na to da parfemi duže traju na tkaninama nego na našoj koži, nanesite ih na neke komade koje često nosite, poput šalova ili odevnih komada. Tako ćete uživati u parfemu duže, odnosno svaki put kad nosite omiljeni komad.

Ako niste sigurni u da li se vaš parfem oseti ili ne, pitajte prijateljicu za mišljenje. Moguće je, naime, da ste se navikli na vaš omiljeni miris da ga jednostavno više ne osetite. U tom slučaju, probajte da promenite parfem koji koristite na nekoliko dana kako biste „odmorili“ od onog uobičajenog.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com