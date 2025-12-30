Prokletstvo januara: Zašto se na ove datume ne počinje ništa novo? Svi ih slavimo, a razlog je jeziv

Znate li da postoje dani kada je bolje ne započinjati ništa? Otkrijte šta donosi prokletstvo januara i zašto naši stari tada nisu radili.

Koliko puta ste doneli novogodišnje odluke, puni entuzijazma, samo da bi se one raspale već sredinom meseca? Mislite da je problem u vašoj disciplini ili nedostatku volje? Prema starim narodnim verovanjima, krivac nije u vama, već u nečemu mnogo mračnijem što se nadvija nad ovim periodom. Upravo prokletstvo januara, skriveno iza veselih praznika i bogatih trpeza, nosi odgovor na pitanje zašto mnogi projekti započeti u ovo doba godine neminovno propadaju. Vreme je da saznate istinu o danima koje svi slavimo, a kojih su se naši preci potajno plašili.

Mračna tajna nekrštenih dana

Period koji obuhvata prokletstvo januara u narodu je poznat kao „nekršteni dani“. Ovo vreme traje od Božića do Bogojavljenja (od 7. do 19. januara). Prema predanju, u ovim danima zemlja je otvorena prema onostranom svetu, a zaštita koju ljudi inače imaju je najslabija. Veruje se da tada demoni, karakondžule i druga mitska bića slobodno lutaju svetom, vrebajući priliku da napakoste onima koji ne poštuju drevna pravila.

Upravo zbog ovog „otvorenog neba“ i prisustva sila tame, naši stari su strogo zabranjivali započinjanje bilo kakvog novog posla. Smatralo se da će svaki poduhvat započet u nekrštene dane biti osuđen na propast ili da će pratiti onoga ko ga započne kao loša kob tokom cele godine. Zato, ako osećate neobjašnjiv umor ili prepreke na svakom koraku, možda je na delu upravo drevno verovanje koje upozorava na strpljenje.

Kako izbeći prokletstvo januara i sačuvati mir?

Nije sve tako crno, ukoliko znate kako da se ponašate. Postoji niz rituala i zabrana koji služe kao štit. Da biste izbegli prokletstvo januara, tradicija nalaže sledeće mere opreza:

Ne započinjite gradnju ili renoviranje: Veruje se da će zidovi pucati, a majstori imati problema.

Izbegavajte ručne radove: Žene nekada nisu prele, tkale niti prale veš noću, jer se smatralo da to priziva nesreću u dom.

Ne izlazite kasno noću: Posebno se savetovalo da se ne hoda raskrsnicama u gluva doba, jer su to mesta susreta sa nečastivim silama.

Interesantno je da se ovaj period poklapa sa onim što moderna psihologija naziva „januarska depresija“. Možda su naši preci kroz mitove i legende zapravo opisivali pad energije i potrebu tela za odmorom nakon zimskog solsticija. Bilo da verujete u demone ili u bioritam, poruka je ista: usporite.

Da li smete da rizikujete sreću?

Januar nije mesec za velike početke, već za sumiranje utisaka, porodični mir i prikupljanje snage. Umesto da forsirate promene po svaku cenu i borite se protiv vetrenjača, iskoristite ovo vreme za introspekciju. Pustite da prokletstvo januara prođe mimo vašeg doma tako što ćete poštovati tišinu i mir koje ovaj mesec zahteva.

Ne dozvolite da vas nestrpljenje košta uspeha u ostatku godine. Sačekajte da prođu nekršteni dani, da se voda osvešta na Bogojavljenje, i tada, čisti i spremni, krenite u nove pobede. Ponekad je najbolji potez koji možete napraviti – da ne uradite baš ništa. Da li ste spremni da rizikujete, ili ćete ove godine igrati pametno i sačekati pravi trenutak?

