Prokuvala je ljuske belog luka u vodi i pila na svaka 4 sata: Evo šta joj se desilo sa telom nakon 30 dana

Ako uzmete komad ljuske belog luka i pogledate je pod mikroskopom, primetićete kristale kvercetina naslagane u redove.

Ovo je zaboravljeni recept sa ljuskama belog luka za zdravlje sa gomilom lekovitih svojstava

Iako mnogi ne znaju, ljuske od belog luka mogu da pomognu kod raznih stanja kože, mogu da ublaže vidljivost bora, a snažno deluju i protiv alergija i određenih zdravstvenih stanja.

Sve što je potrebno je da skupite ljuske belog luka. Najbolje bi bilo da ih čuvate u staklenoj tegli, pa kada je napunite napravite napitak od njih.

Ovaj eliksir mladosti se pije četiri puta dnevno mesec dana, efekat će vas oduševiti.

Kako se priprema voda od ljuski belog luka?

Potrebna vam je jedna šaka ljuski. Litar vode stavite da proključa, pa isključite vatru. Sačekajte par minuta pa u nju ubacite ljuske. Ostavite da tako odstoji 6-8 sati, da se voda potpuno ohladi. Nikako nemojte piti ovaj napitak dok je vruć, čak ni topao, mora biti hladan.

U toku jednog dana popijte 4 čaše ove vode i tako u narednih mesec dana. Videćete koliko će vam se koža prolepšati i postati sjajnija, a bore će se ublažiti.

Koje lekovite supstance sadrži?

Isto tako, veliki broj lekara ovu supstancu preporučuje kao sredstvo za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Ljudi koji unoe veće količine kvercetina u oganizam su u mnogo manjem riziku od pojave od srčanog, moždanog udara, kao i stvaranja krvnih ugrušaka.

