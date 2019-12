Pronađen brod iz doba Isusa Hrista (foto)

Grupa arheologa naišla je na olupinu broda iz vremena Isusa Hrista u blizini obale ostrva Kefalonije. Nazvali su ga „Fiskardo“, u čast obližnje ribarske luke.

Olupina je pronađena uz pomoć pretrage morskog dna putem sonarnih slika oko ostrva Kefalonije, izveštava „Džurnal of arheolodžikal sajens“. Ispostavilo se da je „Fiskardo“ jedna od četiri najveće olupine pronađene na Mediteranu i da datira iz ove ere, piše B92.

Tim stručnjaka za morsku geologiju, podvodnu arheologiju, okeanografiju i praistoriju pregledao je ostatke kako bi utvrdio period u kojem su ga koristili, i utvrdili su da olupina pripada vremenu između 1. veka p. n. e. i 1. veka n. e.

Brod je stajao na morskom dnu sa vrčevima za skladištenje vina, maslina i žita. Posude, poznate kao amfore, dobro su očuvane i na brodu ih je bilo oko 6.000 kada je brod potonuo.

