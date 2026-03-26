Pronađite kojoj generaciji pripadate — evo kako se deli vremenska linija

Svaka generacija ima svoju snagu i snove. Pronađite kojoj generaciji pripadate da bolje sagledate svoje vrednosti i razumete druge.

Svaka generacija nosi specifične vrednosti, stil života i pogled na svet. Od Baby Boomera do Generacije Alfa, razlike su oblikovane istorijskim događajima, tehnologijom i društvenim promenama. Ako želite da saznate kojoj generaciji pripadaš, dovoljno je da pogledate godinu svog rođenja. Pronađite kojoj generaciji pripadate.

Baby Boomeri (1946–1964)

Rođeni nakon Drugog svetskog rata, Boomeri su odrasli u periodu ekonomskog rasta i društvenih promena. Oni su svedoci velikih kulturnih revolucija, a poznati su po radnoj etici, stabilnosti i tradicionalnim vrednostima.

Generacija X (1965–1980)

Ova generacija je odrasla uz televiziju, prve računare i tranziciju ka digitalnom dobu. Poznati su po nezavisnosti, prilagodljivosti i skepticizmu prema autoritetima. Mnogi pripadnici ove generacije balansiraju između tradicionalnih i modernih vrednosti.

Milenijalci (1981–1996)

Milenijalci su generacija interneta, mobilnih telefona i društvenih mreža. Vrednuju fleksibilnost, lični razvoj i društvenu odgovornost. Često se suočavaju sa ekonomskim izazovima, ali su tehnološki pismeni i otvoreni za promene.

Generacija Z (1997–2012)

Rođeni u digitalnom svetu, pripadnici Generacije Z ne poznaju život bez interneta. Brzo usvajaju nove tehnologije, ali su i suočeni sa izazovima mentalnog zdravlja i društvenih pritisaka. Teže autentičnosti i inkluzivnosti.

Generacija Alfa (od 2013. nadalje)

Najmlađa generacija, još u razvoju, odrasta uz veštačku inteligenciju, pametne uređaje i globalnu povezanost. Njihov svet je vizuelan, brz i interaktivan. Očekuje se da će imati potpuno drugačiji pristup obrazovanju, radu i komunikaciji.

Pronađite kojoj generaciji pripadate. To može pomoći da bolje sagledamo sopstvene vrednosti, navike i način razmišljanja — ali i da lakše razumemo druge. Svaka generacija ima svoju snagu, izazove i doprinos društvu.

