Pronađite mačku među gomilom ljudi: Pravim genijalcima trebaće manje od 10 sekundi

Internet je poludeo za ovom optičkom iluzijom na kojoj se nalazi gomila ljudi, a među njima se krije mačka koju retki uspeju da pronađu odmah.

Optička iluzija u fokusu

Pogledajte dobro ilustraciju prepunu ljudi – naizgled nema ničeg neobičnog, ali tamo negde se skriva mačka. Namerno je uklopljena među figure, pa je detektuju samo najprecizniji posmatrači koji uočavaju sitne detalje na ilustracijama i optičkim iluzijama.

Pravila igre

Vaš zadatak je da uočite mačku među gomilom ljudi za manje od 10 sekundi. Kada slika bude pred vama, pokrenite mentalni tajmer i krenite s detaljnim pregledanjem svakog ugla. Ako uspete – čestitamo, vaš vid i sposobnost koncentracije su na zavidnom nivou; ako ne – probajte ponovo i fokusirajte se na delove gde bi senke i boje mogle da otkriju njene obrise.

Da li ste uspeli?

Ako ste je pronašli, pokazali ste oštro oko i vešte veštine posmatranja. Ako vam je zadatak teško pao, nemojte odustajati – sledeći put možda preskočite jednu od zagonetki i pronađete mačku brže nego što mislite.

Rešenje:

Mačka se nalazi u donjem levom uglu slike. Skrivena je između žene u ružičastom hidžabu i devojke sa naočarima za sunce i trakom za kosu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com