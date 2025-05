Pronađite svoju liniju srca na dlanu: Otkriva kakva vas ljubav čeka i za šta ste rođeni

Znate li koja je linija srca na vašem dlanu? Prema hiromantiji, linija srca važan je pokazatelj vaših osećanja i svega onoga što se vrti oko ljubavi.

Sitne linije koje se protežu iznad linije ljubavi su znak sreće u ljubavi, a linije koje se protežu ispod linije ljubavi su znak razočaranja. Ako linija započinje odmah između kažiprsta i srednjeg prsta, znači da svoje srce dajete suviše lako.

Pogledajte sliku kako bi znali o kojoj se liniji radi, jer ona je odgovorna za to hoćete li i kako biti voljeni i voleti.

The heart line begins on the mount of Jupiter or Saturn and runs towards the inside of the palm. This line speaks about your emotional quotient.

