Pronašla besplatno rešenje koje će vam pomoći da se više nikada ne okliznete na ledu: Pomaže i psima (video)

BEST (most needed) HACK atm in my opinion… socks worn over your shoes – to avoid slipping on the ice. Thank me later 😉 #hackoftheday #hackoftheweek #snowuk2022 #mumsoftiktok #ukmumlife #fyp #besthacksontiktok #foryoupage #scottishtiktok

♬ original sound – @mels_family_life