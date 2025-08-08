Prosečna plata i do 5.000 evra: Zemlja u kojoj se najmanje radi, a najlepše i najduže živi

Ako vas zanima koji narodi uspevaju najbolje da uklope svoj posao i slobodno vreme, pogledajte rezultate nove studije, koju je objavio Travel magazine.

Parametri koji su uzimani u obzir prilikom rangiranja zemalja uključuju prosečan broj radnih sati nedeljno, dužinu godišnjeg odmora, procenat stanovnika koji imaju neometan san tokom noći, dužinu životnog veka i osećaj sreće kod ispitanika u svakoj zemlji koja je obuhvaćena istraživanjem.

Po svim tim kriterijumima, na vrhu je Luksemburg, između ostalog, i zahvaljujući sistemu u kome poslodavci nagrađuju zaposlene sa više godišnjeg odmora što su starije životne dobi. Tako radnici stariji od 55 godina u ovoj zemlji imaju u proseku 36 dana plaćenog godišnjeg odsustva. Prema nekim podacima, prosečna plata u Luksemburgu je 5000 evra, a više od 65% odsto ljudi poseduje svoj automobil. A iako možda sa svojih svega 600 000 stanovnika, spada među najmanje zemlje Evrope, kvalitet života koji postoji ovde, retko da se može videti na bilo kojem drugom mestu u svetu.

Austrija i Danska, koje zauzimaju drugo i treće mesto, radnicima daju minimalno 25 dana plaćenog odmora godišnje, dok je veliko iznenađenje Sjedinjene Američke Države koje su se našle tek na 87. mestu, između ostalog i zbog toga što radnicima uopšte nisu garantovani plaćeni dani godišnjeg odmora, a deo populacije je nezadovoljan kvalitetom sna tokom noći.

