Prošlost utiče na vašu sudbinu: Otkrijte šta ste bili u prošlom životu prema datumu rođenja

Otkrijte tajnu svog datuma rođenja! Šta ste bili u prošlom životu (od sluge do cara) i kako se to odražava na vaše današnje odluke i veze.

Vaša sudbina je već ispisana! Ne znate zašto se susrećete sa istim problemima? Otkrijte ko ste bili u prošlom životu – ta energija određuje svaki vaš korak i veze danas!

Prošlost ne samo da utiče na vašu sudbinu, već je direktno oblikuje. Predstavljamo vam intrigantno tumačenje datuma vašeg rođenja koje otkriva ko ste zaista bili u prošlom životu i kako ta nevidljiva, moćna energija danas utiče na svaku vašu odluku, vezu i karakter.

Vreme je da rešite misteriju svog života.

Rođeni od 14. do 28. jula, od 23. do 27. septembra, od 3. do 17. oktobra

Vi ste u prošlom životu bili duhovni učitelj s velikim srcem Oduševljavali ste ljude svojim šarmom i inteligencijom. Imali ste veliki uticaj na sve.

Uvek ste bili na strani slabijih. Bili ste pravi vođa i učitelj ljudima, gotovo mesija. Sledili su vas svuda. Danas ne volite osamljenost i pomažete ljudima u potrebi. Niste baš društvena osoba, u trenucima ste čak ekscentrični. U ovom životu znate vrlo dobro šta želite i kako to postići. U ljubavi delujete iz vašeg uma i logike, a ne iz vašeg srca.

Rođeni od 22. do 31. januara, od 8. do 22. septembra

Vi ste u prošlom životu bili putujući umetnik Bili ste osoba s vrlo divljom maštom, imali ste talenat da zabavljate ljude. Bili ste uvek središte pažnje Imali ste mnogo ljubavnika.

U ovom životu ste osetljivi, ali ne pokazujete lako svoje osećaje. I dalje vas privlače avanture, ali sada ste vezani za jedno mesto i jednu osobu. U ovom životu imate oštar i prodoran um i nema problema koji ne možete rešiti.

Rođeni od 29. jula do 11. avgusta, od 30. oktobra do 7. novembra

Vi ste u prošlom životu bili istaknuti branlac pravde. Vaša je moć bila taktičnost i hladnoća. Dobro ste planirali i mudro ste odabirali svoje ciljeve. Osim toga, bili ste dobar govornik i pisac.

U ovom životu ste vrlo iskrena i direktna osoba i prezirite bilo kakav oblik nasilja. Volite humanitarne aktivnosti i pomažete bolesnicima i slabima. Međutim, često vam nedostaje poverenje i ponekad podcenjujete svoje sposobnosti. Vrlo ste osetljiva osoba u ljubavi, celim svojim bićem se posvećujete ljubavi.

Rođeni od 8. do 21. januara, od 1. do 11. februara

Vi ste u prošlom životu bili milostivi bandit Rođeni ste u siromašnoj porodici i zbog toga ste rano shvatili da je svet podeljen na bogate i siromašne. Vaš moto iz prošlosti – “Uzmi od bogatih i daj siromašnima”.

I danas ste idealist, ali oprezniji nego pre. Prvo ćete dva puta razmisliti, a tek onda reagovati. Otvarate svoje srce samo onim prijateljima koji su dokazali da to zaslužuju. U ljubavi ste previše zahtevni i sanjate o tome da je doživite telom i dušom.

Rođeni od 1. do 10. marta, od 27. novembra do 18. decembra

Vi ste u prošlom životu bili car ( princ, grof) Imali ste ponosnu i ambicioznu ličnost i veliku inteligenciju. Vladali ste sa strogošću i disciplinom.

U ovom životu ne volite da vam zapovedaju i da vas drugi vode. Volite svoju slobodu i svim silama ju pokušavate zadržati. Veliki ste individualist i odbacujete sve kolektivno. U ljubavi ste takođe sebični i sve vaše ljubavne veze su kratkotrajne.

Rođeni od 12. do 29. februara, od 20. do 31. avgusta

Vi ste u prošlom životu bili omiljeni vladar ( princ grof) Nikada niste voleli nasilje. Sve što ste činili bilo je taktično i nežno i uspeli ste osvojiti mnoga srca. Međutim, vrlo često ste imali problema zbog ljubomore vaših protivnika.

Danas ste vrlo osetljiva osoba i ljutite se kada se netko meša u vaše lične stvari. Bojite se usamljenosti i izolovanosti. Prema voljenoj osobi ste nepoverljivi i vrlo teški. Ne pokazujete svoje osećaje

Rođeni od 20. do 8. maja, od 12. do 19. avgusta

Vi ste u prošlom životu bili nemilosrdni osvajač. Megalomanija i želja da nametnete svoju volju bile su najkarakterističnije osobine u vašem prošlom životu. Imali ste brojne protivnike. Bili ste nemilosrdni prema neprijateljima i onima koji bi stali na put prema vašem cilju.

U ovom životu mrzite autoritet i autoritativne ljude. Nastojite postići mir i sklad. Vaša žeđ za slobodom je vrlo jaka i stalno tražite nove avanture. U ljubavi ste jako ljubomorni, ali uvek ste spremni dati dušu osobi koja vas oduševljava ljubavlju i osećajima.

Rođeni od 9. do 27. maja, od 29. juna do 13. jula

Vi ste u prošlom životu bili obrazovana mudra osoba. Vrlo dobro ste znali da je slava dvosekli mač. Bili ste strogi prema sebi greške nisu bile dopuštene. Shvatili ste da smrt nije samo fizički, već duhovni događaj.

U sadašnjem životu imate veliko poverenje prema ljudima. Autoritativna ste osoba s dobrom reputacijom. Ne podnosite površne “razgovore”. Prijateljstvo je sveta stvar za vas i vi ste odani prijatelj. U ljubavnom životu tražite istinu, nežnost i romantiku.

Rođeni od 11. do 31. marta, od 18. do 29. oktobra, od 19. do 31. decembra

Vi ste u prošlom životu bili veliki govornik. Bili ste vrlo pametan strateg s velikim govorničkim sposobnostima. Vaša slabost – vaša romantična strana i nežno srce. Ljubav ste iskusili telom i dušom, a dali ste više nego što ste primili. Nije iznenađujuće da ste postali osvetoljubivi nakon što su vam slomili srce.

U sadašnjem životu još uvek imate govorničke sposobnosti i tražite još jači odnos s drugima. Ne podnosite zle ljude. Za prijateljstvo ćete dati sve i vaši prijatelji uvijek mogu računati na vas. U ljubavi ste vrlo sumnjičavi i ljubomorni.

Rođeni od 28. maja do 18. juna, od 28. septembra do 2. oktobra

Vi ste u prošlom životu bili pustolov s nežnim srcem. Smisao života za vas bio je u tome da otkrijete nepoznata mesta. Imali ste vrlo znatiželjnu ličnostt s divljom maštom i nastojali ste ugasiti žeđ za avanturom. Želeli ste naučiti mnoge strane jezike i posetiti mnoga neotkrivena mjesta.

Sada ste vrlo nezavisna osoba, s raznim interesima. Ipak nastojite otkriti nove horizonte i ne želite se usidriti na jednom mestu. U ljubavi tražite svoju srodnu dušu.

Rođeni od 1. do 19. aprila, od 8. do 17. novembra

Vi ste u prošlom životu bili buntovnik. Vi ste stalno nastojali otkriti mistično. Imali ste veliku proročku moć i zasigurno ste sudelovali u beloj magiji. Bili ste vrlo društveni. Vaša ljubav prema drugima bila je više duhovna nego fizička.

U sadašnjem životu ste autoritet s kritičkim umom. Jako cenite osetljive i mudre ljude. Sjajan ste psiholog, brzo shvatite što ljudi skrivaju od vas. U ljubavi dajete sve i želite isto od svog partnera.

(Najžena)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com