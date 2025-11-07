Proveli više od 80 godina u ljubavi, bez svađe: Najdugovečniji par otkrio tajnu srećnog braka

Dočekati duboku starost u braku sa osobom koju volite je neizmerna sreća. Ako ste zadovoljni životom i svojim partnerom, bićete i vi

Dočekati duboku starost u braku sa osobom koju volite je neizmerna sreća.

Malo je takvih koji su svoju ljubav započeli u tinejdžerskim danima i zadržali je i posle deset decenija.

Pravi primer su Doroti (103) i Tim Volter (102). Oni važe za najastariji par u Velikoj Britaniji koji se nije svađao tačno 81 godinu od kada su rekli sudbonosno „Da!“

Prvi susret i brak

Prvi put su se sreli kada su imali 18 godina i venčali se sa 21, dok je trajao Drugi svetski rat. Podigli su svoju farmu voća, dok je tokom rata Doroti radila za vojnu fabriku. S druge strane, Tim bi se često vozio biciklom da bi se sreo sa Doroti nakon posla, ispričao je za „The Sun“.

U jeku rata, Tim i Doroti su se venčali kada su imali 21 godinu u katoličkoj crkvi Svetog Džozefa u Njuberiju, 1942. godine. Kažu da se „nikad nisu svađali“ otkad su u braku. Ipak, priznali su da su ponekad možda imali „različita mišljenja“.

Stvaranje porodice

U braku su dobili dve ćerke. Svoju ljubav prema brodovima i čamcima iskoristili su kao bi često putovali, to ih je ispunjavalo. Svojim čamcem proputovali su Evropom. Jedan savet koji je par poručio svima, bio je da što češće provode vreme napolju i putujući zajedno.

Na pitanje koji savet bi dali ljudima koji sanjaju o dugom i srećnom braku, Tim je rekao:

„Ne možete da ukažete na jednu stvar, ali ako ste zadovoljni životom i svojim partnerom, bićete i vi“.

Prababa i pradeda troje praunučića priznali su da im je bilo teško da se odreknu nezavisnosti kada su prešli u starački dom. Bilo je potrebno vreme da se naviknu. Međutim, i dalje su zadržali bistar smisao za humor, a na pitanje kako je imati 102 godine, Tim je odgovorio kroz smeh: „To je jednostavno nepotrebno.“

